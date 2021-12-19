Гвардиола: "Хороший результат, но не хорошая игра"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча против "Ньюкасла".

В воскресенье "Сити" отпраздновал убедительную победу на "Сент-Джеймс Парк", забив по два гола в каждом из таймов — 0:4.

Однако у Гвардиолы остались большие претензии к действиям своей команды до перерыва.

"Это был хороший результат, но не хорошая игра".

"Первый тайм был одним из наших худших в этом сезоне. Мы не были собой. Мы не играли в ритме, как полагается. Каждый совершал лишние касания и терял мяч. Разницу сделало недопонимание защитников "Ньюкасла" и блестящий проход Канселу. Во втором тайме мы были гораздо больше похожи на себя".

"Мы должны постараться прибавить. Мы обязаны в каждом матче играть на как можно более высоком уровне. У меня нет объяснений, почему мы не играем хорошо каждый раз", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 22:00

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  1. yxaxaxaxaxa 19.12.2021 22:10 # yxaxaxaxaxa
    игры этого МС ваще кто-то смотрит? у людей до сих пор в головах что Сити это средняк с 10 места , чьи матчи нахуй никому не сдались ахаха

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  2. true-manc 19.12.2021 22:05 # true-manc
    Просто разгромили соперника, но великий Пеп стремится к совершенству и находит изъяны даже в такой игре. КОРОЛЬ!!!

    а насекомое портовое после сегодняшнего позора лузерпука в Лондоне, когда колбаса должна была проигрывать 5-2, только о судействе будет кукарекать, как и все недалекие фаны портового лгбт-формирования, инфа 100%.

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