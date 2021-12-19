Гвардиола: "Хороший результат, но не хорошая игра"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча против "Ньюкасла".
В воскресенье "Сити" отпраздновал убедительную победу на "Сент-Джеймс Парк", забив по два гола в каждом из таймов — 0:4.
Однако у Гвардиолы остались большие претензии к действиям своей команды до перерыва.
"Это был хороший результат, но не хорошая игра".
"Первый тайм был одним из наших худших в этом сезоне. Мы не были собой. Мы не играли в ритме, как полагается. Каждый совершал лишние касания и терял мяч. Разницу сделало недопонимание защитников "Ньюкасла" и блестящий проход Канселу. Во втором тайме мы были гораздо больше похожи на себя".
"Мы должны постараться прибавить. Мы обязаны в каждом матче играть на как можно более высоком уровне. У меня нет объяснений, почему мы не играем хорошо каждый раз", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
19.12.2021 22:00
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Последние комментарии:
игры этого МС ваще кто-то смотрит? у людей до сих пор в головах что Сити это средняк с 10 места , чьи матчи нахуй никому не сдались ахаха
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Просто разгромили соперника, но великий Пеп стремится к совершенству и находит изъяны даже в такой игре. КОРОЛЬ!!!
а насекомое портовое после сегодняшнего позора лузерпука в Лондоне, когда колбаса должна была проигрывать 5-2, только о судействе будет кукарекать, как и все недалекие фаны портового лгбт-формирования, инфа 100%.
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