Гвардиола: "Хороший результат, но не хорошая игра"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча против "Ньюкасла".

В воскресенье "Сити" отпраздновал убедительную победу на "Сент-Джеймс Парк", забив по два гола в каждом из таймов — 0:4.



Однако у Гвардиолы остались большие претензии к действиям своей команды до перерыва.



"Это был хороший результат, но не хорошая игра".



"Первый тайм был одним из наших худших в этом сезоне. Мы не были собой. Мы не играли в ритме, как полагается. Каждый совершал лишние касания и терял мяч. Разницу сделало недопонимание защитников "Ньюкасла" и блестящий проход Канселу. Во втором тайме мы были гораздо больше похожи на себя".



"Мы должны постараться прибавить. Мы обязаны в каждом матче играть на как можно более высоком уровне. У меня нет объяснений, почему мы не играем хорошо каждый раз", — сообщил Гвардиола Sky Sports.