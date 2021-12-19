"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" разыграли боевую ничью

Захватывающее противостояние "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" завершилось вничью — 2:2.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте доверил место в стартовом составе Деле Алли. Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Танги Ндомбеле и Харри Уинкс также появились с первых минут.



"Красные" недосчитались Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантары из-за болезни и коронавируса, соответственно. Вместо них двоих и Алекса Окслейд-Чемберлена появились юный Тайлер Мортон, Джеймс Милнер и Наби Кейта.



Матч начался с опасного, но неточного удара Энди Робертсона. Затем пример своего партнера по "Ливерпулю" поддержал Трент Александер-Арнольд, пробив с дистанции — Уго Льорис выручил хозяев.



"Тоттенхэм" ответил двумя моментами Кейна на 13-й минуте. Но если в первом случае Ибраима Конате заблокировал удар Харри с линии вратарской, то во втором не успел накрыть капитана сборной Англии, ворвавшегося в штрафную по правому краю и закатившего мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Поведя в счете, "шпоры" сосредоточились на контратаках и были в этом очень хороши — если не считать завершения.



На 16-й минуте Кейн вывел на удар Сона Хен Мина, но тот промахнулся. Спустя пару минут южнокореец вышел один на один, однако не сумел переиграть Алиссона.



Роскошный момент на исходе получаса игрового времени имел Алли. На сей раз Сон выступил ассистентом, сделав превосходную передачу в район 11-метровой отметки, и Деле бил совершенно без помех, но не попал в створ.



Казалось, что у "Тоттенхэма" все под контролем, но на 35-й минуте счет вдруг стал равным. Это Диогу Жота головой замкнул подачу Робертсона — 1:1.



Далее психологическое преимущество оказалось на стороне "красных", которые основательно прижали своего соперника в концовке тайма. Отличный момент имел Александер-Арнольд, который наносил удар с лету, однако Льорис ногой отразил мяч.



Вскоре после начала второго тайма Алли и Кейн вышли вдвоем на Алиссона, но тот каким-то чудом остановил удар Харри.



Спустя минуту Кейн имел еще один 100-процентный момент. После розыгрыша углового мяч дошел до дальней штанги, где Харри свободно пробивал головой — над перекладиной.



Расплата за промахи Кейна наступила на 69-й минуте. Льорис не дал завладеть Садио Мане мячом, но отбил снаряд прямо на Александер-Арнольда, который немедленно выполнил передачу во вратарскую на голову Робертсона — 1:2.



Однако спустя считанные минуты хозяева отыгрались. Алиссон промахнулся мимо мяча, играя на выходе, и позволил Сону поразить пустые ворота — 2:2.



А на 77-й минуте "Ливерпуль" остался вдесятером. После подсказки от VAR рефери Пол Тирни показал Робертсону прямую красную карточку за фол на Эмерсоне.



В концовке трибуны подгоняли команду Конте вперед, однако "красные" выдержали это давление. Опасным ударом с острого угла отметился Сон, но Алиссон был надежен.



Матч получился захватывающим и богатым на события. "Тоттенхэм" вполне мог взять все три очка, будь Кейн, Алли и Сон чуть точнее. "Шпорам" стоит поучиться реализации моментов у "Ливерпуля".



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче