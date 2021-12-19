"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" разыграли боевую ничью
Захватывающее противостояние "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" завершилось вничью — 2:2.
Главный тренер "шпор" Антонио Конте доверил место в стартовом составе Деле Алли. Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Танги Ндомбеле и Харри Уинкс также появились с первых минут.
"Красные" недосчитались Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантары из-за болезни и коронавируса, соответственно. Вместо них двоих и Алекса Окслейд-Чемберлена появились юный Тайлер Мортон, Джеймс Милнер и Наби Кейта.
Матч начался с опасного, но неточного удара Энди Робертсона. Затем пример своего партнера по "Ливерпулю" поддержал Трент Александер-Арнольд, пробив с дистанции — Уго Льорис выручил хозяев.
"Тоттенхэм" ответил двумя моментами Кейна на 13-й минуте. Но если в первом случае Ибраима Конате заблокировал удар Харри с линии вратарской, то во втором не успел накрыть капитана сборной Англии, ворвавшегося в штрафную по правому краю и закатившего мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Поведя в счете, "шпоры" сосредоточились на контратаках и были в этом очень хороши — если не считать завершения.
На 16-й минуте Кейн вывел на удар Сона Хен Мина, но тот промахнулся. Спустя пару минут южнокореец вышел один на один, однако не сумел переиграть Алиссона.
Роскошный момент на исходе получаса игрового времени имел Алли. На сей раз Сон выступил ассистентом, сделав превосходную передачу в район 11-метровой отметки, и Деле бил совершенно без помех, но не попал в створ.
Казалось, что у "Тоттенхэма" все под контролем, но на 35-й минуте счет вдруг стал равным. Это Диогу Жота головой замкнул подачу Робертсона — 1:1.
Далее психологическое преимущество оказалось на стороне "красных", которые основательно прижали своего соперника в концовке тайма. Отличный момент имел Александер-Арнольд, который наносил удар с лету, однако Льорис ногой отразил мяч.
Вскоре после начала второго тайма Алли и Кейн вышли вдвоем на Алиссона, но тот каким-то чудом остановил удар Харри.
Спустя минуту Кейн имел еще один 100-процентный момент. После розыгрыша углового мяч дошел до дальней штанги, где Харри свободно пробивал головой — над перекладиной.
Расплата за промахи Кейна наступила на 69-й минуте. Льорис не дал завладеть Садио Мане мячом, но отбил снаряд прямо на Александер-Арнольда, который немедленно выполнил передачу во вратарскую на голову Робертсона — 1:2.
Однако спустя считанные минуты хозяева отыгрались. Алиссон промахнулся мимо мяча, играя на выходе, и позволил Сону поразить пустые ворота — 2:2.
А на 77-й минуте "Ливерпуль" остался вдесятером. После подсказки от VAR рефери Пол Тирни показал Робертсону прямую красную карточку за фол на Эмерсоне.
В концовке трибуны подгоняли команду Конте вперед, однако "красные" выдержали это давление. Опасным ударом с острого угла отметился Сон, но Алиссон был надежен.
Матч получился захватывающим и богатым на события. "Тоттенхэм" вполне мог взять все три очка, будь Кейн, Алли и Сон чуть точнее. "Шпорам" стоит поучиться реализации моментов у "Ливерпуля".
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
19.12.2021 21:30
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Последние комментарии:
Не смотрел, но судя по описанию, такому ЛФК даже против обескровленного Челси разве что на ничейку рассчитывать. Ну вот если объективно, без троллинга
(ответить)
The Premier League table 'without Liverpool' has emerged
1. Manchester City
2. Chelsea
3. Arsenal
4. Westham
(ответить)
The Premier League table 'without refereeing errors' has emerged
1. Liverpool - 54
2. Man City - 43
3. Arsenal - 33
4. West Ham - 31
(ответить)
кста, по запарке выпустили манекена, вместо кане, настоящий кане бы не забил
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Играла колба, а обоссаны мои братишки-долбоёбики и какой-то эстонец, бле. Уихихихиих
(ответить)
Первая красная за последние 2 года.
Угадайте, кто получил в последний раз?)
(ответить)
Алиссон наше всё - тащил всё, но привёз наиглупейший гол.
Можно считать этот момент отправной точкой.
Первая красная карточка за очень долгий период, куча жёлтых карточек, Ливерпуль давно так себя не "проявлял".
На мой взгляд судья провалил матч. Во второй половине второго тайма игру он уже не контролировал.
Не думаю, что Робертсон хотел играть грубо, так вышло. И не думаю, что Кейн хотел играть грубо против Робертсона. В общем, ключевые моменты матча решал именно судья.
Какие выводы стоит сделать - команду стоит похвалить за характер, после пропущенного гола смогли забить два, не сдавались и выдержали финальный натиск. Игра получилась валидольной. Без ВВД высокую линию обороны держать сложно. Травмы и коронавирус внесли свои коррективы, но с этим живут все, поэтому делать на это скидку нельзя. Экспериментальный состав полузащиты себя не проявил, слишком много опасных передач прошло из центральной зоны. Молодой Мортон ещё сыроват, ошибался в простых передачах, Милнер провёл матч на уровне, из-за возраста ему не хватает скорости, а по остальному претензий нет, Кейта почему-то кренило влево, хотя играл он на позиции правого полузащитника, в первом тайме был слишком большой перекос атак через левый край, потому что Кейта не образовывал треугольники с Трентом и Мо.
Стоит похвалить Конте, он очень сильно подготовился к матчу. Его команда проводила кинжальный атаки и знала через какие зоны атаковать.
Результат закономерен, вырвать победу могли как одни, так и другие. Чемпионат подходит лишь к экватору, поэтому паниковать не стоит. ждём новостей по травмированным и по игрокам, которые сдали положительные тесты.
Выше нос, скаузеры! YNWA!
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не удивлюсь, если конте подменил пробы и тайно тренировал своих курочек в бункере, выставив на тренировочные поля манекены
(ответить)
Лидс дома опасян кстати, вряд ли поехавший дед 3 раза подряд разгромно соснет
Надо настроиться как на Шолсе
(ответить)
Не пойму почему тцхлиня нв говно исходит, у сити ни ьравм, ни ковида, никуя.
Пенсы 6лять полсостава потеряли и эта дура еще на говно исходит...
(ответить)
Матч не смотрел, но комменты разделились на два лагеря:
- ЛФК отскочил т.к. Шпоры просрали много моментов.
- Судья хуесос и нагло подсуживал шпорам, иначе победа ЛФК была бы безоговорочной.
Я так думаю, истина где-то посередине)
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19.12.2021 21:36 #
naby-keita
Это что мантра какая-то? У Мансити календарь жесть в феврале, если они доживут до этого.
Источник: http://fapl.ru/posts/90258/?c=1
Календарь Сити в феврале:
> Брентфорд (дома)
> Норвич (выезд)
> Тоттенхэм (дома)
> Эвертон (выезд)
лузерпуков сегодня так мощно оттрахали, что прошмандовки безмозглые от кайфа уже бредить начали
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глорики шпор должны радоваться, что увидели руку бога, дальше о тоттенхэме снова все забудут
(ответить)
В целом,ахуенный день для красных дьяволов.Ттх челси ливерка в ничью скатали.
(ответить)
Судьи конечно в этом сезоне судят без ошибок, кроме сегодняшнего матча.
Надеюсь они больше так не будут косячить
(ответить)
там казахи выносят украинцев в гранд финале
(ответить)
Пох на сегодняшний матч, уже проехали. Волнует дальнейшие расклады. Опорки нет вообще, Мортон пока не готов для основы на полную. Хз, когда Фабиньо и Тиаго смогут вернуться и что с Хендерсоном. С Лестером нужен резерв однозначно. А потом три матча за 8 дней, с очень неудобными соперниками, если помнить, что опорка проваливается и два цз пока не особо сыгрались.
(ответить)
Еле-еле парик высосал очко на судейке, чо тут базарить еще
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Алиссон странный тип
Иногда божит, иногда годы забивает и выводит тиму в ЛЧ
А иногда включает Бартеза
Это как хорошая жена, которая отлично готовит, в постели огонь, за всем следит, но иногда ходит по дому и громко пердит, при всех
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Должны были удалять Кейна в начале матча и счёт был бы 4-5-6 в пользу колбасы
Петунхем играм вдвенадцатиром
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