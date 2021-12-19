Тухель считает, что играть против "Вулверхэмптона" было небезопасно
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что проводить матч Премьер-Лиги против "Вулверхэптона" было небезопасно.
Незадолго до стартового свистка на "Молинью" "Челси" выпустил официальное заявление, раскритиковав отказ Премьер-Лиги отложить этот матч.
Из-за вспышки коронавируса Тухель с трудом наскреб игроков на стартовый состав, а в запасе назвал только шестерых, включая двух голкиперов.
Томас недоволен решением Премьер-Лиги и даже грозится, что "синие" откажутся сыграть против "Брентфорда" в 1/4 финала Кубка Лиги на следующей неделе.
"Я уже высказал свое мнение, клуб высказал свое мнение. Мы много говорим о безопасности и о том, что нужно беречь игроков, но я не уверен, что сегодня это имело место".
"Надеюсь, вспышка будет погашена, но это лишь надежда. Если завтра мы получим новые положительные результаты, то я бы хотел поговорить с людьми из Премьер-Лиги и спросить их, чего они ожидали".
"Будем надеяться, это прекратится. Мы не можем сделать что-либо еще. Может быть, нам остановиться и не играть следующий матч? Может быть, если они заставят нас сыграть против "Брентфорда", нам не приезжать и не тренироваться? Как нам быть?"
"Мы дали ясно понять, чего мы хотим. Я не желаю это обсуждать. Я высказал свое мнение. Каждый имеет право на свое мнение", — сообщил Тухель Sky Sports.
19.12.2021 21:00
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