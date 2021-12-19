Тухель: "Доволен игрой, учитывая обстоятельства"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель положительно оценил игру своей команды в выездном матче против "Вулверхэмптона" (0:0).

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Молинью" получился довольно унылым и небогатым на моменты — команды лишь по разу пробили в створ.



Из-за травм и коронавируса "синие" недосчитались сразу семи игроков, поэтому Тухель ставит оценку "хорошо" тем, кто вышел на поле.



"Мне все равно, что это ничья. Я доволен игрой, особенно во втором тайме. В первом тайме нам было немного сложно, мы постепенно вкатывались в игру".



"Некоторым игрокам пришлось адаптироваться к новым позициям. Нам не хватает везения, чтобы выигрывать такого рода матчи, но я доволен, как мы сыграли. Было славно наблюдать за этим с бровки".



"Вулверхэмптон" не дает тебе много моментов или голов. Мы не моли ожидать, что у нас будет много возможностей забить, но мы старались и никогда не останавливались. Мы очень сильно провели второй тайм, и, учитывая обстоятельства, я доволен игрой", — сообщил Тухель Sky Sports.