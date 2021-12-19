Тухель: "Доволен игрой, учитывая обстоятельства"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель положительно оценил игру своей команды в выездном матче против "Вулверхэмптона" (0:0).
Воскресный матч Премьер-Лиги на "Молинью" получился довольно унылым и небогатым на моменты — команды лишь по разу пробили в створ.
Из-за травм и коронавируса "синие" недосчитались сразу семи игроков, поэтому Тухель ставит оценку "хорошо" тем, кто вышел на поле.
"Мне все равно, что это ничья. Я доволен игрой, особенно во втором тайме. В первом тайме нам было немного сложно, мы постепенно вкатывались в игру".
"Некоторым игрокам пришлось адаптироваться к новым позициям. Нам не хватает везения, чтобы выигрывать такого рода матчи, но я доволен, как мы сыграли. Было славно наблюдать за этим с бровки".
"Вулверхэмптон" не дает тебе много моментов или голов. Мы не моли ожидать, что у нас будет много возможностей забить, но мы старались и никогда не останавливались. Мы очень сильно провели второй тайм, и, учитывая обстоятельства, я доволен игрой", — сообщил Тухель Sky Sports.
19.12.2021 20:00
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В целом соглашусь. Учитывая обстоятельства, норм.
Челси сейчас очень на руку был бы перерыв в чемпионате.
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