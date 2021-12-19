"Челси" сыграл без голов против "Вулверхэмптона"

Унылая безголевая ничья на поле "Вулверхэмптона" увеличила отставание "Челси" от вершины Премьер-Лиги до шести очков.

В стартовый состав "волков" вернулись Ки-Яна Хувер, Леандер Дендонкер и Рауль Хименес, заменив Нелсона Семеду, Франсишку Тринкау и Хвана Хи Чхана.



Относительно 1:1 с "Эвертоном" наставник "синих" Томас Тухель произвел две перестановки в старте, оказав доверие Трево Чалобе и Нголо Канте, которые заменили Рубена Лофтус-Чика и Жоржиньо.



И хотя гости чуть больше владели мячом, лучше в начал матча выглядели хозяева, весьма напористо устремляясь вперед при каждой возможности.



На 15-й минуте "Вулверхэмптон" провел быструю комбинацию, и Поденсе на дальней штанге замкнул прострел Марсала. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у Хименеса, оказавшегося на пути этого прострела и мешавшего голкиперу.



Единственный в первом тайме удар в створ случился на 41-й минуте, когда Дендонкер бил головой совершенно без помех после подачи партнера, однако Эдуар Менди уверенно забрал мяч. "Челси" до перерыва атаковал невнятно — без Жоржиньо в центре поля и без нападающих впереди создавать и завершать комбинации было некому.



Во втором тайме гости показывали крайне унылую игру, активизировавшись лишь в самой концовке. Лучший шанс вырвать для "Челси" победу имел Кристиан Пулишич, вышедший на убойную позицию внутри штрафной, но не сумевший пробить голкипера.



Удар Пулишича, к слову, стал единственным точным для "синих" за весь матч.



Команды разошлись миром, и этот результат выглядит справедливым — "Вулверхэмптон" и "Челси" больше мучились, чем играли в футбол.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче