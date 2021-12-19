"Челси" сыграл без голов против "Вулверхэмптона"

Кристиан Пулишич Унылая безголевая ничья на поле "Вулверхэмптона" увеличила отставание "Челси" от вершины Премьер-Лиги до шести очков.

В стартовый состав "волков" вернулись Ки-Яна Хувер, Леандер Дендонкер и Рауль Хименес, заменив Нелсона Семеду, Франсишку Тринкау и Хвана Хи Чхана.

Относительно 1:1 с "Эвертоном" наставник "синих" Томас Тухель произвел две перестановки в старте, оказав доверие Трево Чалобе и Нголо Канте, которые заменили Рубена Лофтус-Чика и Жоржиньо.

И хотя гости чуть больше владели мячом, лучше в начал матча выглядели хозяева, весьма напористо устремляясь вперед при каждой возможности.

На 15-й минуте "Вулверхэмптон" провел быструю комбинацию, и Поденсе на дальней штанге замкнул прострел Марсала. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у Хименеса, оказавшегося на пути этого прострела и мешавшего голкиперу.

Единственный в первом тайме удар в створ случился на 41-й минуте, когда Дендонкер бил головой совершенно без помех после подачи партнера, однако Эдуар Менди уверенно забрал мяч. "Челси" до перерыва атаковал невнятно — без Жоржиньо в центре поля и без нападающих впереди создавать и завершать комбинации было некому.

Во втором тайме гости показывали крайне унылую игру, активизировавшись лишь в самой концовке. Лучший шанс вырвать для "Челси" победу имел Кристиан Пулишич, вышедший на убойную позицию внутри штрафной, но не сумевший пробить голкипера.

Удар Пулишича, к слову, стал единственным точным для "синих" за весь матч.

Команды разошлись миром, и этот результат выглядит справедливым — "Вулверхэмптон" и "Челси" больше мучились, чем играли в футбол.

"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 4081

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 19.12.2021 20:36 # vagifspurs
    Хорош Райан!

    (ответить)

  2. unclearness 19.12.2021 20:34 # unclearness
    Колбаса победит 3-1

    (ответить)

  3. true-manc 19.12.2021 20:33 # true-manc
    клоп пид*рила в натуре стоит и перед судьей плачет,вы видите это, бл*ть, лузерпуки???

    ну что за портовый ху*сос этот лгбт-активист!!!

    (ответить)

  4. ian 19.12.2021 20:32 # ian
    Все хyйня, нужно голевое действие от Салаха, чтоб побил рекорд

    (ответить)

  5. true-manc 19.12.2021 20:30 # true-manc
    Петунхэм, комон!

    Контекс, верим!

    (ответить)

  6. lovrentiy 19.12.2021 20:26 # lovrentiy
    Мортона надо убирать, в 10 играют

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 19.12.2021 20:26 # skychnie-oboi
    ЛФК на ультра ковидном кризисе - нормально 1-1 держит.
    Команда как овцы без Пастуха.Такие коридоры в защите - как красная дорожка.Нет мозга Хендо.Нет Министра обороны Дейка.Нет спокойствия.По сути впереди какие то безликие индивидуалки и удар на исполненнии от Арнольда.

    (ответить)

  8. selta 19.12.2021 20:25 # selta
    Декабрь- грудня?)
    Штрафной майданчик блэт

    (ответить)

  9. gandalf 19.12.2021 20:24 # gandalf
    У сосолаха ковидло? Он играет сегодня?

    (ответить)

  10. vagifspurs 19.12.2021 20:23 # vagifspurs
    Я верю, что мы вырвем победу!

    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

    (ответить)

  11. bezviz 19.12.2021 20:23 # bezviz
    лузерка по стилю как лидс, динамичный бей-беги, дальние удары на авось, навесы на авось, вот так и прилетел один навес прямо в е6ло жопы, а в обороне и полузащите дыра, е6и не хочу

    (ответить)

  12. chelsea-69 19.12.2021 20:21 # chelsea-69
    Какие же лошары эти петушары
    Пезда им во втором тайме

    (ответить)

  13. sausage 19.12.2021 20:21 # sausage
    Чёт даже не припомню, кто в этом сезоне оказывал такое мощное сопротивлению Ливерпулю, как шпоры сегодня. Не зря отдыхали. Но так или иначе надо дожимать этих хитрожопых жидов с их макаронником.

    (ответить)

  14. bratella 19.12.2021 20:21 # bratella
    Вторым составом разносят свежих шпор в гостях, просто топчики

    (ответить)

  15. gerrard08 19.12.2021 20:21 # gerrard08
    Центр поля с треском рвется, все контры идут оттуда, без Хендо и Фаба треш полный. Мортона менять, хотя бы на Окса. Еще Роббо хуево играет с Милнером. Ну и судья топит. Кейну можно было кк дать, как и Роялу вторую желтую, ну и пенка офк была.

    (ответить)

  16. selta 19.12.2021 20:20 # selta
    Клоп побежал в судейскую комнату

    (ответить)

  17. felix-the-cat 19.12.2021 20:20 # felix-the-cat
    Качели а не игра

    Пенка чистая на Жоте

    Уже в первом тайме 2:2 должно было быть

    (ответить)

  18. naby-keita 19.12.2021 20:20 # naby-keita
    Тоттенхэм как и раньше говно, моментов уйма, а счет 1-1
    Салаху не хватает Хендерсона в атаке, Конате просто мощь и скала.

    (ответить)

  19. liverpo0ol 19.12.2021 20:20 # liverpo0ol
    Конте конечно мастер, может все таки слепить конфетку из говна

    (ответить)

  20. bezviz 19.12.2021 20:20 # bezviz
    сосеньен обмотал трента как деревянного

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: