"Челси" сыграл без голов против "Вулверхэмптона"
Унылая безголевая ничья на поле "Вулверхэмптона" увеличила отставание "Челси" от вершины Премьер-Лиги до шести очков.
В стартовый состав "волков" вернулись Ки-Яна Хувер, Леандер Дендонкер и Рауль Хименес, заменив Нелсона Семеду, Франсишку Тринкау и Хвана Хи Чхана.
Относительно 1:1 с "Эвертоном" наставник "синих" Томас Тухель произвел две перестановки в старте, оказав доверие Трево Чалобе и Нголо Канте, которые заменили Рубена Лофтус-Чика и Жоржиньо.
И хотя гости чуть больше владели мячом, лучше в начал матча выглядели хозяева, весьма напористо устремляясь вперед при каждой возможности.
На 15-й минуте "Вулверхэмптон" провел быструю комбинацию, и Поденсе на дальней штанге замкнул прострел Марсала. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у Хименеса, оказавшегося на пути этого прострела и мешавшего голкиперу.
Единственный в первом тайме удар в створ случился на 41-й минуте, когда Дендонкер бил головой совершенно без помех после подачи партнера, однако Эдуар Менди уверенно забрал мяч. "Челси" до перерыва атаковал невнятно — без Жоржиньо в центре поля и без нападающих впереди создавать и завершать комбинации было некому.
Во втором тайме гости показывали крайне унылую игру, активизировавшись лишь в самой концовке. Лучший шанс вырвать для "Челси" победу имел Кристиан Пулишич, вышедший на убойную позицию внутри штрафной, но не сумевший пробить голкипера.
Удар Пулишича, к слову, стал единственным точным для "синих" за весь матч.
Команды разошлись миром, и этот результат выглядит справедливым — "Вулверхэмптон" и "Челси" больше мучились, чем играли в футбол.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
19.12.2021 19:00
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Последние комментарии:
Хорош Райан!
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Колбаса победит 3-1
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клоп пид*рила в натуре стоит и перед судьей плачет,вы видите это, бл*ть, лузерпуки???
ну что за портовый ху*сос этот лгбт-активист!!!
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Все хyйня, нужно голевое действие от Салаха, чтоб побил рекорд
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Петунхэм, комон!
Контекс, верим!
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Мортона надо убирать, в 10 играют
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ЛФК на ультра ковидном кризисе - нормально 1-1 держит.
Команда как овцы без Пастуха.Такие коридоры в защите - как красная дорожка.Нет мозга Хендо.Нет Министра обороны Дейка.Нет спокойствия.По сути впереди какие то безликие индивидуалки и удар на исполненнии от Арнольда.
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Декабрь- грудня?)
Штрафной майданчик блэт
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У сосолаха ковидло? Он играет сегодня?
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Я верю, что мы вырвем победу!
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
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лузерка по стилю как лидс, динамичный бей-беги, дальние удары на авось, навесы на авось, вот так и прилетел один навес прямо в е6ло жопы, а в обороне и полузащите дыра, е6и не хочу
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Какие же лошары эти петушары
Пезда им во втором тайме
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Чёт даже не припомню, кто в этом сезоне оказывал такое мощное сопротивлению Ливерпулю, как шпоры сегодня. Не зря отдыхали. Но так или иначе надо дожимать этих хитрожопых жидов с их макаронником.
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Вторым составом разносят свежих шпор в гостях, просто топчики
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Центр поля с треском рвется, все контры идут оттуда, без Хендо и Фаба треш полный. Мортона менять, хотя бы на Окса. Еще Роббо хуево играет с Милнером. Ну и судья топит. Кейну можно было кк дать, как и Роялу вторую желтую, ну и пенка офк была.
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Клоп побежал в судейскую комнату
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Качели а не игра
Пенка чистая на Жоте
Уже в первом тайме 2:2 должно было быть
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Тоттенхэм как и раньше говно, моментов уйма, а счет 1-1
Салаху не хватает Хендерсона в атаке, Конате просто мощь и скала.
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Конте конечно мастер, может все таки слепить конфетку из говна
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сосеньен обмотал трента как деревянного
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