"Манчестер Сити" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Ньюкасл" со счетом 0:4.

По сравнению с поражением 3:1 от "Ливерпуля" в четверг главный тренер "сорок" Эдди Хау поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Кирана Кларка, Мэтта Ритчи, Джо Уиллока, Мигеля Альмирона и Каллума Уилсона.



После победы 7:0 над "Лидсом" в старте у "горожан" произошло три изменения. Вместо Джона Стоунса, Джека Грилиша и Фила Фодена вышли Жоау Канселу, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.



Гостям потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Рубен Диаш поразил цель головой из центра вратарской после того, как Кларк со своим голкипером Мартином Дубравкой комично не разобрались, кому играть по верховому мячу — 0:1.



Далее "Сити" контролировал игру. "Ньюкасл" ограничивался робкими вылазками на чужую половину поля, а на 27-й минуте пропустил во второй раз. Канселу сместился из глубины поля до подступов к штрафной и неотразимо пробил — 0:2.



"Сороки" в первом тайме ограничились лишь дальним ударом Жоэлинтона рядом со штангой, неудачной попыткой Райана Фрэйзера заработать пенальти да неточным ударом головой Айзека Хейдена после подачи углового.



Во втором тайме "горожане" безраздельно владели мячом и на 64-й минуте сделали счет разгромным. Александр Зинченко выполнил заброс в штрафную, а Рияд Махрез пробил в касание — 0:3. Зафиксированный лайнсменом офсайд не был подтвержден VAR.



Точка в матче была поставлена на 86-й минуте, когда Жезус вошел в штрафную с левого края и покатил во вратарскую на свободного Стерлинга — 0:4.



"Сити" убедительно переиграл "Ньюкасл" и сделал это, не напрягаясь. "Сороки" выглядели просто беспомощно.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче