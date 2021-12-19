"Сити" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге

Жоау Канселу "Манчестер Сити" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Ньюкасл" со счетом 0:4.

По сравнению с поражением 3:1 от "Ливерпуля" в четверг главный тренер "сорок" Эдди Хау поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Кирана Кларка, Мэтта Ритчи, Джо Уиллока, Мигеля Альмирона и Каллума Уилсона.

После победы 7:0 над "Лидсом" в старте у "горожан" произошло три изменения. Вместо Джона Стоунса, Джека Грилиша и Фила Фодена вышли Жоау Канселу, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

Гостям потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Рубен Диаш поразил цель головой из центра вратарской после того, как Кларк со своим голкипером Мартином Дубравкой комично не разобрались, кому играть по верховому мячу — 0:1.

Далее "Сити" контролировал игру. "Ньюкасл" ограничивался робкими вылазками на чужую половину поля, а на 27-й минуте пропустил во второй раз. Канселу сместился из глубины поля до подступов к штрафной и неотразимо пробил — 0:2.

"Сороки" в первом тайме ограничились лишь дальним ударом Жоэлинтона рядом со штангой, неудачной попыткой Райана Фрэйзера заработать пенальти да неточным ударом головой Айзека Хейдена после подачи углового.

Во втором тайме "горожане" безраздельно владели мячом и на 64-й минуте сделали счет разгромным. Александр Зинченко выполнил заброс в штрафную, а Рияд Махрез пробил в касание — 0:3. Зафиксированный лайнсменом офсайд не был подтвержден VAR.

Точка в матче была поставлена на 86-й минуте, когда Жезус вошел в штрафную с левого края и покатил во вратарскую на свободного Стерлинга — 0:4.

"Сити" убедительно переиграл "Ньюкасл" и сделал это, не напрягаясь. "Сороки" выглядели просто беспомощно.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 18:50

Количество просмотров Просмотров: 1105

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Последние комментарии:




  1. sellman 19.12.2021 19:00 # sellman
    Чемпионси, успокойси!

    ИМПЕРАТОРЫ без сил и игроков моказали максимум. Большие молодцы!
    Главное восстановить силы и вернуться на ОЛИМП АПЛ — это истинное место ИМПЕРАТОРОВ!

    Аве, Челси!

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  2. yaxaaabalya 19.12.2021 19:00 # yaxaaabalya
    Миха пили отскок челси заебал уже!!!!!!

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  3. chelsiukpro 19.12.2021 18:59 # chelsiukpro
    Пенсы ненапрегались! Так как чемп за Сити

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  4. yaxaaabalya 19.12.2021 18:58 # yaxaaabalya
    Королям спасибо за ставку!

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  5. true-manc 19.12.2021 18:57 # true-manc
    19.12.2021 18:39 #
    true-manc

    > КОРОЛИ побили рекорд пикового ливерпука 1982го года по победам за календарный год в высшем дивизионе Англии (считая за все времена)

    скузня гордится своей историей, а мы ссым на их историю прямо сейчас и пишем новую))

    Источник: http://fapl.ru/posts/90241/?c=1

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  6. oblomoff 19.12.2021 18:57 # oblomoff
    Главное теперь петучей зажарить. И можно в миниотпуск

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  7. benefactor 19.12.2021 18:57 # benefactor
    Члинсы как всегда сливают бестрофейная помойка Лондона

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  8. akado 19.12.2021 18:56 # akado
    Ман Сити с чемпионством.

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  9. kukuruzzo 19.12.2021 18:56 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!

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  10. true-manc 19.12.2021 18:56 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  11. m-ballack 19.12.2021 18:55 # m-ballack
    Чет проспал весь день. Че там, пенсы опять доминировали, но в итоге ничейка эхехе?

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  12. mufc1994 19.12.2021 18:55 # mufc1994
    Завтра чемп всеравно закроют вуахаха

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  13. benefactor 19.12.2021 18:55 # benefactor
    Пинсы посыпались

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  14. vagifspurs 19.12.2021 18:55 # vagifspurs
    КОРОЛИ

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  15. mancityman 19.12.2021 18:55 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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