"Челси" задумывается о приглашении Диня

Люка Динь против Антонио Рюдигера "Челси" задумывается о приглашении левого защитника "Эвертона" Люки Диня в январе.

Как известно, недавно Динь угодил в опалу к главному тренеру "Эвертона" Рафаэлю Бенитесу. Более того, "ириски" уже нашли замену Люке, практически договорившись о переходе Виталия Миколенко из киевского "Динамо".

Динь волен покинуть "Гудисон Парк" в зимнее окно, и это привлекло внимание "Челси", утверждает Daily Mirror. "Синие" рассматривают 28-летнего француза на случай, если отсутствие Бена Чилуэлла затянется.

В данный момент Чилуэлл уже приступил к легким тренировкам после травмы крестообразных связок колена, однако угроза операции пока не миновала. Если хирургическое вмешательство все-таки потребуется, этот сезон будет завершен для Бена.

В отсутствие Чилуэлла у наставника "Челси" Томаса Тухеля нет другого варианта для позиции левого вингбека, кроме 30-летнего Маркоса Алонсо.


Метки Динь, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 438

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 19.12.2021 18:45 # naby-keita
    Походу этих даунов история ничему не учит. Что Лукако, что Баркли говнецо полное

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  2. jirrort 19.12.2021 18:05 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  3. hunter022 19.12.2021 18:05 # hunter022
    Зачем? Эвертон и помойка клубы одного уровня

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