"Челси" задумывается о приглашении Диня

"Челси" задумывается о приглашении левого защитника "Эвертона" Люки Диня в январе.

Как известно, недавно Динь угодил в опалу к главному тренеру "Эвертона" Рафаэлю Бенитесу. Более того, "ириски" уже нашли замену Люке, практически договорившись о переходе Виталия Миколенко из киевского "Динамо".



Динь волен покинуть "Гудисон Парк" в зимнее окно, и это привлекло внимание "Челси", утверждает Daily Mirror. "Синие" рассматривают 28-летнего француза на случай, если отсутствие Бена Чилуэлла затянется.



В данный момент Чилуэлл уже приступил к легким тренировкам после травмы крестообразных связок колена, однако угроза операции пока не миновала. Если хирургическое вмешательство все-таки потребуется, этот сезон будет завершен для Бена.



В отсутствие Чилуэлла у наставника "Челси" Томаса Тухеля нет другого варианта для позиции левого вингбека, кроме 30-летнего Маркоса Алонсо.