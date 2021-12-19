Клопп рассказал о переговорах с Салахом

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте продвигаются хорошо.

За последнее время "Ливерпуль" заключил новые долгосрочные контракты с большинством ключевых игроков, однако в переговорах с Салахом у "красных" возникли сложности.

В данный момент от действующего контракта Мохамеда остается только 18 месяцев, однако Клопп не видит повода для беспокойства и не устанавливает никакого дедлайна.

"Наши переговоры проходят по-настоящему хорошо. Я хочу, чтобы это случилось, но когда? Мне все равно", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 19.12.2021 17:06 # hunter022
    Поздновато Клопик у него уже есть жирная договоренность с одним французким клубом.

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  2. weorlfc 19.12.2021 17:01 # weorlfc
    Князи!

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