Клопп рассказал о переговорах с Салахом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте продвигаются хорошо.
За последнее время "Ливерпуль" заключил новые долгосрочные контракты с большинством ключевых игроков, однако в переговорах с Салахом у "красных" возникли сложности.
В данный момент от действующего контракта Мохамеда остается только 18 месяцев, однако Клопп не видит повода для беспокойства и не устанавливает никакого дедлайна.
"Наши переговоры проходят по-настоящему хорошо. Я хочу, чтобы это случилось, но когда? Мне все равно", — сообщил Клопп Sky Sports.
19.12.2021 17:00
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Поздновато Клопик у него уже есть жирная договоренность с одним французким клубом.
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Князи!
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