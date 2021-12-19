Клопп рассказал о переговорах с Салахом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте продвигаются хорошо.

За последнее время "Ливерпуль" заключил новые долгосрочные контракты с большинством ключевых игроков, однако в переговорах с Салахом у "красных" возникли сложности.



В данный момент от действующего контракта Мохамеда остается только 18 месяцев, однако Клопп не видит повода для беспокойства и не устанавливает никакого дедлайна.



"Наши переговоры проходят по-настоящему хорошо. Я хочу, чтобы это случилось, но когда? Мне все равно", — сообщил Клопп Sky Sports.