Премьер-Лига отказала "Челси" в переносе матча с "Вулверхэмптоном"

Томас Тухель Премьер-Лига отклонила просьбу "Челси" отложить воскресный матч против "Вулверхэмптона".

Соответствующий запрос "синие" направили в день матча, утром. Лондонцы ссылались на то, что из-за ситуации с коронавирусом испытывают острый дефицит игроков.

Однако The Telegraph стало известно, что Премьер-Лига, и так отложив шесть из 10 матчей этого тура, велела "Челси" провести игру против "волков" на "Молинью".

В сложившейся ситуации главный тренер "синих" Томас Тухель может быть вынужден задействовать игроков, имеющих проблемы со здоровьем или не успевших набрать форму после возвращения из лазарета.


Метки Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1403

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Последние комментарии:




  1. chellika-lfc 19.12.2021 16:53 # chellika-lfc
    А как же "Я никогда не поступлю как Ливерпуль"? Уже переобулся обоссанец?!

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  2. berloga777 19.12.2021 16:33 # berloga777
    двуличные непоследовательные уебаны

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  3. ganinilyha 19.12.2021 16:21 # ganinilyha
    Ну найс в 6 защитников играем

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  4. che-ger 19.12.2021 16:19 # che-ger
    Грязные чиновники !!

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  5. chop 19.12.2021 16:17 # chop
    Бздухелю пора уже начинать нервничать и бздеть

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