Премьер-Лига отказала "Челси" в переносе матча с "Вулверхэмптоном"

Премьер-Лига отклонила просьбу "Челси" отложить воскресный матч против "Вулверхэмптона".

Соответствующий запрос "синие" направили в день матча, утром. Лондонцы ссылались на то, что из-за ситуации с коронавирусом испытывают острый дефицит игроков.



Однако The Telegraph стало известно, что Премьер-Лига, и так отложив шесть из 10 матчей этого тура, велела "Челси" провести игру против "волков" на "Молинью".



В сложившейся ситуации главный тренер "синих" Томас Тухель может быть вынужден задействовать игроков, имеющих проблемы со здоровьем или не успевших набрать форму после возвращения из лазарета.