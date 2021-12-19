Премьер-Лига отказала "Челси" в переносе матча с "Вулверхэмптоном"
Премьер-Лига отклонила просьбу "Челси" отложить воскресный матч против "Вулверхэмптона".
Соответствующий запрос "синие" направили в день матча, утром. Лондонцы ссылались на то, что из-за ситуации с коронавирусом испытывают острый дефицит игроков.
Однако The Telegraph стало известно, что Премьер-Лига, и так отложив шесть из 10 матчей этого тура, велела "Челси" провести игру против "волков" на "Молинью".
В сложившейся ситуации главный тренер "синих" Томас Тухель может быть вынужден задействовать игроков, имеющих проблемы со здоровьем или не успевших набрать форму после возвращения из лазарета.
19.12.2021 16:00
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А как же "Я никогда не поступлю как Ливерпуль"? Уже переобулся обоссанец?!
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двуличные непоследовательные уебаны
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Ну найс в 6 защитников играем
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Грязные чиновники !!
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Бздухелю пора уже начинать нервничать и бздеть
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