Сон объяснил, почему вакцинировался от коронавируса

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что вакцинировался от коронавируса, чувствуя ответственность перед другими игроками.

Сон уважает позицию людей, которые выступают против вакцинации, но сам 29-летний южнокореец принял другое решение.



"Если честно, я чувствовал, что это необходимо, потому что я не хочу заразить других игроков или других людей, если заболею ковидом. Это не означает, что я, пройдя вакцинацию, не заболею ковидом, однако вероятность этого ниже. Я не хочу заражать других людей, поэтому я вакцинировался".



"Кроме того, есть правила насчет путешествий — я выступаю не только здесь, но также езжу в свою сборную, и вакцинация была лучшим решением избавить себя от проблем. Я не жалею об этом и с радостью получил второй укол".



"Это личный выбор каждого, и я уважаю любые решения других людей. У нас в Корее многие люди вакцинировались, но некоторые не хотят этого. Мы должны прислушаться к их чувствам, потому что мы не получим ответов, если не будем разговаривать. Каждый решает для себя сам, и нужно уважать любое решение людей", — цитирует Сона The Telegraph.