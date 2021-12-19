"Сити" готов увеличить зарплату Силвы до 300 тыс. фунтов в неделю
"Манчестер Сити" готов наградить новым контрактом полузащитника Бернарду Силву за блестящую игру в этом сезоне.
Силва не был твердым игроком основы "Сити" в прошлом сезоне и хотел покинуть "Этихад" летом, опасаясь, что с приходом Джека Грилиша его положение только усугубится.
Однако Бернарду остался и в этом сезоне демонстрирует великолепный футбол, забив семь голов в Премьер-Лиге. Даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола назвал 27-летнего португальца лучшим игроком в английском первенстве.
Как утверждает The Sun, теперь клуб с "Этихад" готов наградить Силву новым контрактом до 2025 года с увеличенной вдвое зарплатой — до 300 тысяч фунтов в неделю.
Заключив сделку на таких условиях, Бернарду встал бы в один ряд с Кевином Де Брюйне и Рахимом Стерлингом, самыми высокооплачиваемыми игроками команды Гвардиолы.
19.12.2021 14:00
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