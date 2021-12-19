Клопп не будет покупать невакцинированных игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет покупать невакцинированных игроков в январе.

Клопп известен как ярый сторонник вакцинации от коронавируса, и практически каждый игрок Юргена уже получил по два укола в плечо.



Клопп относится к невакцинированным игрокам практически как к прокаженным и не хочет видеть потенциальную угрозу в своей команде.



"Мы не близки к приобретению какого-либо игрока, но я думал об этом, и да, это (статус вакцинированного) определенно будет важным фактором".



"Если игрок совершенно не вакцинирован, значит он представляет постоянную угрозу для всех нас. Но игроки не хотят быть угрозой. Это не так, что они думают: "Мне плевать на остальных".



"Однако невакцинированный игрок представляют угрозу, и мы должны это как-то решать. Ему бы пришлось использовать другую раздевалку, принимать пищу в другой столовой, перемещаться другим автобусом. С организационной точки зрения это очень неудобно".



"Если кто-нибудь подхватит ковид, а невакцинированный игрок контактировал с ним в предыдущие четыре дня, этот игрок отправится на самоизоляцию. Если мы играем в другой стране, по возвращении игрок отправится на самоизоляцию. Поэтому, конечно, это будет важным фактором. Нам бы пришлось строить дополнительные здания для невакцинированных игроков, а этого не будет", — цитирует Клоппа The Guardian.