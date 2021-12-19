Грилиш нацелен на требл

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш считает, что его команде по силам выиграть Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Англии в этом сезоне.

Жажда трофеев подтолкнула Грилиша к переходу из родной "Астон Виллы" в "Сити" за 100 миллионов фунтов минувшим летом, и пока что Джек может быть доволен выступлением своей новой команды.

"Горожане" уже покинули Кубок Лиги, но являются лидером Премьер-Лиги по потерянным очкам и вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. И Грилиш надеется заполучить каждый из трех доступных трофеев.

"Я думаю да, мы можем выиграть их все. Я не хочу чересчур подвергать команду давлению, но у нас так много таланта и так много хороших игроков, что я правда верю в нашу способность пройтись пройти весь путь в нескольких соревнованиях этого сезона".

"Ради этого я и перешел сюда — чтобы выигрывать трофеи. Надеюсь, в конце сезона у меня на шее будет несколько медалей", — цитирует Грилиша Daily Mirror.


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 19.12.2021 12:45 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. true-manc 19.12.2021 12:30 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. zagzag 19.12.2021 12:26 # zagzag
    Падающая 100милионная девчонка без характера.
    С такими бесхребетными игроками как Стерлинг и Грилиш, Мсити не потянет чемпионскую гонку с нами))

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