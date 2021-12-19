Каскарино: "Галлахер — это Канте с голами"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что полузащитник Конор Галлахер по своему потенциалу превосходит звезду "синих" Нголо Канте.

Этот сезон 21-летний Галлахер, воспитанник "Челси", проводит в аренде за "Кристал Пэлас", где является лучшим ассистентом, забив шесть голов в Премьер-Лиге.



Каскарино ожидает, что в следующем сезоне Галлахер будет сражаться за место в стартовом составе команды Томаса Тухеля и в перспективе заменит самого Канте.



"На мой взгляд, Конор Галлахер — это словно Нголо Канте с голами".



"Канте — великолепный игрок, он делает так много вещей на поле ради свой команды, но он никогда не был склонен забивать голы, а у Конора Галлахера это есть".



"Думаю, он способен делать то, что делает Канте, а вдобавок обеспечит тебе хорошее количество голов".



"Конор Галлахер может ворваться в чужую штрафную, а 10 секунд спустя совершить отбор в своей штрафной. Есть не так много игроков, способных на это, и Конор Галлахер — один из них".



"Я буду удивлен, если Тухель не вернет его на следующий сезон, чтобы сражаться за место в стартовом составе "Челси", — сообщил Каскарино talkSPORT.