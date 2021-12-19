Оуэн попросил Amazon снять его с матча против "Ньюкасла"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн признался, что попросил компанию Amazon снять его с роли эксперта на трансляции одного из последних домашних матчей "Ньюкасла".

В 2005 "Ньюкасл" приобрел Оуэна у "Реала" за рекордные для своего клуба 18.5 млн. фунтов. Спустя четыре года Майкл ушел от вылетевших из Премьер-Лиги "сорок", крупно поссорившись с их тогдашним наставником Аланом Ширером.



Фанаты "Ньюкасла" до сих пор злятся на Оуэна, и тот даже побоялся приезжать на "Сент-Джеймс Парк".



"Стоило мне уйти из клуба, и каждый возненавидел меня. Но я никогда не чувствовал этого, пока был там. Я чувствовал лишь любовь — в городе, пабе или где-либо еще".



"В прошлом месяце я должен был работать на их матче против "Норвича". Я позвонил в Amazon и сказал: "Я не хочу туда ехать, я опасаюсь за свою безопасность". Поэтому они поставили меня на другой матч".



"Я бы хотел, чтобы было по-другому. Я бы хотел спросить фанатов, почему я им не нравлюсь, и изложить свою точку зрения".



"Конечно, я понимаю некоторые причины. Худшим моим поступком была покупка вертолета для своей семьи, чтобы путешествовать. Это создало дерьмовое восприятие".



"Людям казалось, что я летаю домой после каждой тренировки. Это было не так. Я любил этот регион. Но покупка вертолета стала моим автоголом. Я бы изменил это", — цитирует Оуэна Daily Mail.