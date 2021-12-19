Хассельбайнк призвал проявить терпение к Лукаку

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк призвал проявить терпение к бомбардиру "синих" Ромелу Лукаку.

Лукаку забил три гола в своих трех первых выходах в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, но сейчас Ромелу не забивает уже восемь матчей кряду — с дубля против "Астон Виллы" в середине сентября.



Однако Хассельбайнк не видит повода для паники. Лукаку лишь недавно перенес травму лодыжки, и Джимми Флойд верит, что со временем бельгиец начнет демонстрировать свою лучшую игру.



"Его ценник заставляет каждого думать, что он не может провалиться, не может ошибаться. Но я вам скажу следующее: сколько бы вы не заплатили за нападающего, даже если это 200 миллионов фунтов, он будет проваливаться в некоторых матчах. Он будет упускать моменты. У него будет период, когда он не будет чувствовать себя в полном порядке или не будет показывать своей лучшей игры".



"Взгляните на Харри Кейна. По какой-то причине он проводит не лучший свой сезон. Хотел бы вы обладать им в своей команде? Каждый день недели! Вы знаете, на что он способен, и то же самое с Лукаку. Я говорю так, потому что он доказывал это на протяжении всей своей карьеры, так почему в "Челси" должно быть по-другому?" — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.