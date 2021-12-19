Хассельбайнк призвал проявить терпение к Лукаку

Ромелу Лукаку Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк призвал проявить терпение к бомбардиру "синих" Ромелу Лукаку.

Лукаку забил три гола в своих трех первых выходах в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, но сейчас Ромелу не забивает уже восемь матчей кряду — с дубля против "Астон Виллы" в середине сентября.

Однако Хассельбайнк не видит повода для паники. Лукаку лишь недавно перенес травму лодыжки, и Джимми Флойд верит, что со временем бельгиец начнет демонстрировать свою лучшую игру.

"Его ценник заставляет каждого думать, что он не может провалиться, не может ошибаться. Но я вам скажу следующее: сколько бы вы не заплатили за нападающего, даже если это 200 миллионов фунтов, он будет проваливаться в некоторых матчах. Он будет упускать моменты. У него будет период, когда он не будет чувствовать себя в полном порядке или не будет показывать своей лучшей игры".

"Взгляните на Харри Кейна. По какой-то причине он проводит не лучший свой сезон. Хотел бы вы обладать им в своей команде? Каждый день недели! Вы знаете, на что он способен, и то же самое с Лукаку. Я говорю так, потому что он доказывал это на протяжении всей своей карьеры, так почему в "Челси" должно быть по-другому?" — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.


Метки Лукаку, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 09:00

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  1. hunter022 19.12.2021 09:18 # hunter022
    Неохота ему напрягаться в этом гадюшнике, получил жирный контракт будет доить эту помойку.

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  2. slash-lfc 19.12.2021 09:16 # slash-lfc
    Хассельпук видать за футбол вообще не шарит. В обязанности Лукаку не входит забивать голы, он саппорт-опция, который за счёт своих физических данных отталкивает защитников для смертоносных врываний полузащитников чесли в лице Пулисика, Зиеща и Тимо и уже там мутится перестрелка

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