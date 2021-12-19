Тухель защищает Сауля

Сауль Ньигес Главный тренер "Челси" Томас Тухель заступился за своего полузащитника Сауля Ньигеса.

Английская карьера Сауля, взятого на этот сезон в аренду у "Атлетико", совершенно не ладится. И терпение фанатов в отношении 27-летнего испанца, кажется, кончилось.

На Сауля обрушился шквал критики после ничьей 1:1 с "Эвертоном" в минувший четверг, однако Тухель находится такую реакцию фанатов чрезмерной.

"Мы будем защищать своих игроков. Я буду защищать своих игроков — всегда".

"В четверг он сыграл 6-го номера, 9-го номера и вингбека. Справедливо ли это по отношению к нему? Нет, не справедливо!"

"Нужно учитывать этот контекст. Это смягчает общую картину, и наша реакция должна быть мягче".

"Я понимаю, почему люди расстроены после четверга. Но такого рода реакция является той самой причиной, по которой я не пользуюсь социальными сетями".

"Я берегу себя, потому что иначе это может отвлечь. Я лишь надеюсь, что Сауль не читал этого. Зачем ему это делать?"

"Он знает, что мы думаем о нем и что он должен сделать, чтобы прибавить. Он делает все, что в его силах".

"В данный момент ему сложно, но мы продолжаем искать его лучшую версию, и мы не перестанем стараться", — цитирует Тухеля Daily Star.


Метки Ньигес, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 08:00

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