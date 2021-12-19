Тухель защищает Сауля

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заступился за своего полузащитника Сауля Ньигеса.

Английская карьера Сауля, взятого на этот сезон в аренду у "Атлетико", совершенно не ладится. И терпение фанатов в отношении 27-летнего испанца, кажется, кончилось.



На Сауля обрушился шквал критики после ничьей 1:1 с "Эвертоном" в минувший четверг, однако Тухель находится такую реакцию фанатов чрезмерной.



"Мы будем защищать своих игроков. Я буду защищать своих игроков — всегда".



"В четверг он сыграл 6-го номера, 9-го номера и вингбека. Справедливо ли это по отношению к нему? Нет, не справедливо!"



"Нужно учитывать этот контекст. Это смягчает общую картину, и наша реакция должна быть мягче".



"Я понимаю, почему люди расстроены после четверга. Но такого рода реакция является той самой причиной, по которой я не пользуюсь социальными сетями".



"Я берегу себя, потому что иначе это может отвлечь. Я лишь надеюсь, что Сауль не читал этого. Зачем ему это делать?"



"Он знает, что мы думаем о нем и что он должен сделать, чтобы прибавить. Он делает все, что в его силах".



"В данный момент ему сложно, но мы продолжаем искать его лучшую версию, и мы не перестанем стараться", — цитирует Тухеля Daily Star.