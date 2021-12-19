Фанат "Лидса" оскорбил запасных "Арсенала" на расовой почве

"Арсенал подал жалобу на расистские оскорбления со стороны фаната "Лидса" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд".

Данный инцидент случился еще в первом тайме матча, убедительного выигранного "канонирами" со счетом 1:4.



Один из фанатов домашней команды оскорбил запасных игроков "Арсенала" на расовой почве. Лондонцы немедленно поставили в известность четвертого арбитра, а после матча пожаловались в Премьер-Лигу.



Как сообщает Sky Sports, полиция Западного Йоркшира уже произвела арест и одновременно начала собственное расследование. "Лидс" в свою очередь выпустил официальное заявление, осудив любые проявления расизма.



"Я могу это подтвердить, и мы сообщили об этом управляющему стадионом. Теперь этим займутся наделенные властью. Один из игроков на нашей скамейки услышал эти слова. Я не знаю, кому точно они были адресованы", — сказал после матча главный тренер "канониров" Микель Артета.