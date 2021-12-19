18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 19 декабря, тремя поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



Победой 0:1 над "Брайтоном" в минувшую среду "Вулверхэмптон" прервал серию из четырех матчей Премьер-Лиги без забитых голов. Вообще, "волки" забили только пять мячей дома в этом сезоне — меньше всех в дивизионе. "Челси" выиграл лишь два из пяти последних поединков в чемпионате, в каждом из пяти пропуская. "Вулверхэмптон" одержал только три победы в 14 встречах с "синими" в Премьер-Лиге, но все эти победы случились в пяти последних матчах на "Молинью".



Лазарет "Вулверхэмптона" пополнили Райан Аит-Нури и Хван Хи Чхан. Рауль Хименес возвращается после дисквалификации.



Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер и Ромелу Лукаку заразились коронавирусом. Матео Ковачич и Нголо Канте могут впервые сыграть за "Челси" после перенесенных травм. Рубен Лофтус-Чик и Жоржиньо под вопросом.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00



Если "Ньюкасл" не добьется победы, то впервые за все время выступлений в Премьер-Лиге встретит Рождество в зоне вылета. "Манчестер Сити" выиграл все семь последних матчей в чемпионате с общим счетом 20:3. В 27 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "сороки" лишь однажды взяли верх — 2:1 дома в январе 2019.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тест для Аллана Сен-Максимена. Джамал Льюис выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра.



Единственной потерей "Сити" остается Ферран Торрес. Жоау Канселу доступен после дисквалификации.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Тоттенхэм" не играл четыре недели, но до этого одержал четыре победы подряд в Премьер-Лиге — впервые с ноября 2020. "Ливерпуль" может стать первой командой в истории, возглавлявшей таблицу высшего дивизиона на Рождество четыре сезона подряд. "Шпоры" проиграли все семь последних встреч с "красными" во всех соревнованиях.



"Тоттенхэм" может недосчитаться шести игроков из-за коронавируса, включая Эмерсона Рояла, Лукаса Моуру и Сона Хен Мина. Серхио Регилон восстановился после травмы.



"Ливерпуль" будет лишен заразившихся COVID-19 Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Кертиса Джонса.