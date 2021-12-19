"Сити" готов предложить работу Агуэро
"Манчестер Сити" готов предложить работу своему бывшему нападающему Серхио Агуэро.
Посвятив "Сити" 10 сезонов, минувшим летом Агуэро свободным агентом отправился в "Барселону", однако из-за проблем с сердцем Серхио был вынужден завершить игровую карьеру, о чем лично объявил на текущей неделе.
Как сообщает аргентинское издание Ole, Агуэро уже получил четыре предложения о работе, включая одно от "горожан", которые хотят сделать Серхио своим глобальным амбассадором.
Также 33-летнего Агуэро зовут в штаб главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Либо Серхио может попробовать себя в качестве рулевого одной из юношеских сборных своей страны.
Наконец, Агуэро предлагают поработать в качестве телевизионного эксперта. Однако ожидается, что Серхио не будет спешить с решением и сделает некоторую паузу.
19.12.2021 00:05
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Не плачь, Серёжа. Тебе не 22, успешная карьера позади. Здоровье важнее, а футбол это всего лишь игра.
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ВЕЛИКОДУШНЫЕ КОРОЛИ!!!
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К Невиллу пускай идет работать.
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Зазывалой бесплатные билетики на Этихад будет раздовать.
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