"Сити" готов предложить работу Агуэро

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" готов предложить работу своему бывшему нападающему Серхио Агуэро.

Посвятив "Сити" 10 сезонов, минувшим летом Агуэро свободным агентом отправился в "Барселону", однако из-за проблем с сердцем Серхио был вынужден завершить игровую карьеру, о чем лично объявил на текущей неделе.

Как сообщает аргентинское издание Ole, Агуэро уже получил четыре предложения о работе, включая одно от "горожан", которые хотят сделать Серхио своим глобальным амбассадором.

Также 33-летнего Агуэро зовут в штаб главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Либо Серхио может попробовать себя в качестве рулевого одной из юношеских сборных своей страны.

Наконец, Агуэро предлагают поработать в качестве телевизионного эксперта. Однако ожидается, что Серхио не будет спешить с решением и сделает некоторую паузу.


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2021 00:05

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  1. mancunia-planet 19.12.2021 00:27 # mancunia-planet
    Не плачь, Серёжа. Тебе не 22, успешная карьера позади. Здоровье важнее, а футбол это всего лишь игра.

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  2. slash-lfc 19.12.2021 00:25 # slash-lfc
    ВЕЛИКОДУШНЫЕ КОРОЛИ!!!

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  3. liverpo0ol 19.12.2021 00:25 # liverpo0ol
    К Невиллу пускай идет работать.

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  4. hunter022 19.12.2021 00:10 # hunter022
    Зазывалой бесплатные билетики на Этихад будет раздовать.

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