"Сити" готов предложить работу Агуэро

"Манчестер Сити" готов предложить работу своему бывшему нападающему Серхио Агуэро.

Посвятив "Сити" 10 сезонов, минувшим летом Агуэро свободным агентом отправился в "Барселону", однако из-за проблем с сердцем Серхио был вынужден завершить игровую карьеру, о чем лично объявил на текущей неделе.



Как сообщает аргентинское издание Ole, Агуэро уже получил четыре предложения о работе, включая одно от "горожан", которые хотят сделать Серхио своим глобальным амбассадором.



Также 33-летнего Агуэро зовут в штаб главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Либо Серхио может попробовать себя в качестве рулевого одной из юношеских сборных своей страны.



Наконец, Агуэро предлагают поработать в качестве телевизионного эксперта. Однако ожидается, что Серхио не будет спешить с решением и сделает некоторую паузу.