Тухель не ожидает приобретений в январе

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что не рассчитывает на приобретения в зимнее трансферное окно.

Прямо сейчас "синие" испытывают серьезные проблемы не только с коронавирусом, но и с травмами, которые выкосили их полузащитников.



Тем не менее, Тухель ожидает, что вскоре проблемы со здоровьем пойдут на спад. Томас не хочет нарушать атмосферу в раздевалке приглашением новичков.



"Прямо сейчас мы не ведем переговоров о приглашении игроков. Потому что, во-первых, мы верим в тех, кто у нас уже есть, и надеемся, что вскоре все отсутствующие вернутся в строй".



"Тогда у нас будут сильный состав и хорошая атмосфера, которую нужно оберегать. Такова ситуация прямо сейчас", — цитирует Тухеля The Independent.