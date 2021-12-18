Тухель не ожидает приобретений в январе
Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что не рассчитывает на приобретения в зимнее трансферное окно.
Прямо сейчас "синие" испытывают серьезные проблемы не только с коронавирусом, но и с травмами, которые выкосили их полузащитников.
Тем не менее, Тухель ожидает, что вскоре проблемы со здоровьем пойдут на спад. Томас не хочет нарушать атмосферу в раздевалке приглашением новичков.
"Прямо сейчас мы не ведем переговоров о приглашении игроков. Потому что, во-первых, мы верим в тех, кто у нас уже есть, и надеемся, что вскоре все отсутствующие вернутся в строй".
"Тогда у нас будут сильный состав и хорошая атмосфера, которую нужно оберегать. Такова ситуация прямо сейчас", — цитирует Тухеля The Independent.
18.12.2021 23:00
Просмотров: 412
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
После потери очков с «Эвертоном» Томас Тухель отмечает, что важно смотреть на содержание игры и не делать поспешных выводов на основании последних результатов команды.
«Синие» повели в матче против «ирисок» благодаря голу Мейсона Маунта во втором тайме. До этого хозяева доминировали на поле и создали множество моментов, с которыми справился голкипер гостей Джордан Пикфорд, совершивший целый ряд сэйвов.
Тем не менее, наше преимущество в счете продержалось лишь несколько минут, поскольку «Эвертон» смог сравнять, реализовав со стандарта свой единственный шанс в матче.
После череды неудачных матчей Томас Тухель по-прежнему уверен в том, что не стоит спешить с выводами о том, в чем заключаются причины наших потерь. Вместо этого нам необходимо найти способ вернуть демонстрируемую недавно игровую форму, и немецкий специалист обещает сделать это, поскольку в любой другой день подобное выступление «синих» обернулось бы комфортной победной над «Эвертоном».
«Сегодня мы не смогли повести в счете к перерыву, хотя должны были сделать это неоднократно, — комментирует Тухель. — Нам всем, и мне в том числе, необходимо быть осторожнее. Мы не должны повторять, что снова допустили потерю очков. Если бы мы использовали свои шансы, то сейчас обсуждали бы крупную победу и впечатляющую игру в отсутствие многих футболистов основы».
«У нас был отличный шанс на это, но мы снова пропустили с единственного стандарта. Если мы оглянемся назад, то увидим, что подобное стало происходить слишком часто. С другой стороны, мы должны учитывать, что, заглядывая в прошлое в поисках ошибок, мы можем делать неверные выводы и находить закономерности, которых в действительности не существует. Тем не менее, мы не оставляем текущие результаты без внимания. Команда разочарована, как и я сам».
Я был бы больше обеспокоен, если бы мы полностью растеряли форму, пропускали голы и не могли найти возможности отыграться. Это стало бы настоящей проблемой. Но, возможно, ее было бы проще понять».
«Сейчас же нашу ситуацию сложно анализировать, поскольку наши результаты не согласуются с игрой. Возьмем, к примеру, первый тайм против "Вест Хэма". У обеих команд на поле возникали серьезные проблемы, но все три гола состоялись буквально из ничего. С другой стороны, против "Лидса" мы полностью контролировали ситуацию на поле. Мы отлично провели первый тайм, затем хорошо сыграли еще 15 минут и позволили сопернику забить, упустив нити игры из своих рук».
«Сегодняшний результат не соответствует содержанию игры, поэтому мне сложно выделить отдельные моменты или проблемы, на основании которых можно было бы проанализировать сложившуюся ситуацию. Мы можем лишь отталкиваться от фактов. Мы пропускаем слишком много голов? Сегодня это было не так. Мы слишком много теряем, выигрывая по ходу встречи? Да, мы признаем, что это является одним из факторов, и подходим к его оценке с критической позиции. И все же, мне сложно анализировать, почему мы продолжаем терять очки».
«То же самое мы видели в домашнем матче с "Бёрнли". Мы не заслужили этот результат. Мы делаем все, чтобы забить, и я не могу ни на секунду упрекнуть команду в отсутствии настроя или недостаточном усердии. Мы делаем все, особенно в первых таймах, мы делаем это на постоянной основе. Но при этом нас наказывают за мельчайшие оплошности. Для меня это выглядит странно и сложно для анализа».
ЭТО ПРАВДА! МЫ НЕ ТАК ПЛОХО ВЫГЛЯДИМ ....ПРОСТО НЕ ВЕЗУХА! НАДО СЕРИЮ ПОБЕД НАРЕЗАТЬ.
(ответить)
да денег нет просто)
(ответить)
Потому что все трансферы членси это провал
Марию сосовскую разводят все кому не лень)) ну и тухлый уже сдулся скоро на выход
(ответить)
Если купят,то снова проебутся с трансфером и его выгонят к ебеням)поэтому лучше доиграть тем дерьмом что есть.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий