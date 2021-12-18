"Арсенал" разгромил "Лидс" и укрепился в топ-4

Габриэль Мартинелли "Арсенал" разгромил на выезде "Лидс" со счетом 1:4 и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Из-за травм, дисквалификаций и коронавируса главный тренер "белых" Марсело Бьелса недосчитался восьми игроков первой команды, но впервые с первого тура вышел на поле защитник Робин Кох.

А вот наставник "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что и в дерби против "Вест Хэма".

Матч на "Элланд Роуд" начался с выхода Александра Лакасетта по центру штрафной, однако голкипер хозяев Илан Мелье отразил удар своего соотечественника, а добивание Букайо Сака оказалось неточным.

В следующей атаке Мелье спас "Лидс" после удара Томаса Партея. "Арсенал" выглядел гораздо агрессивнее и свежее в начале матча, тогда как попытки "белых" контратаковать были неубедительны.

Наконец, на 16-й минуте счет был открыт. Защитники хозяев остановили прорыв Гранита Джаки, но Лакасетт тут же выцарапал мяч для Габриэля Мартинелли, который нанес удар в касание — 0:1.

"Лидс" впервые показал зубы только на 24-й минуте, когда Рафинья взял игру на себя, промчался по правому флангу, сместился мимо Кирана Тирни с Беном Уайтом и нанес удар низом — рядом со штангой!

Расплата за этот промах наступила спустя четыре минуты. Джака совершил перехват в центральном круге, после чего запустил в прорыв Мартинелли. Габриэль вышел один на один и подсек мяч перед Мелье — 0:2.

На 35-й минуте Мелье грудью остановил удар Лакасетта в упор, однако вскоре счет все-таки стал разгромным. Сака пробил из пределов штрафной площади, и после рикошета от защитника мяч влетел в ближний угол ворот — 0:3.

В начале второго тайма "Арсеналу" повезло остаться в полном составе. По неведомой причине Джака не получил и желтой карточки за грубую игру против Рафиньи.

После перерыва "канониры" играли с поднятым ручником, предпочитая не напрягаться. "Лидс" получил некоторую свободу действий, но реальных угроз воротам Аарона Рамсдейла не создавал.

Тем не менее, за 15 минут до конца хозяевам удалось размочить счет. Джо Гелхардт запнулся об Уайта в штрафной, а Рафинья реализовал назначенный пенальти — 1:3.

И все-таки последнее слово в матче осталось за гостями. Вышедший на замену Эмиль Смит-Роу совершил перехват, обыгрался с партнером и сам же завершил контратаку ударом в касание из района 11-метровой — 1:4.

Такое впечатление, что начало этого матча стало третьим таймом игры на "Этихад" в минувший вторник. Если бы не Мелье и если бы не расслабленность "Арсенала" во втором тайме, еще одного 7:0, возможно, избежать бы не удалось.

"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 22:25

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 18.12.2021 22:51 # felix-the-cat
    Я заметил что за колбасу болеют элитные представители фапла
    Спартан соусейдж соулан мелвуд Спартан роберто геррард Ливерпуль суперперез и все топари адекватные

    За пенсов какие то ормяне обоссаные желтоглазые хуесосы и нищие хохлы

    Источник: http://fapl.ru/posts/90238/?c=1#c7467817

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  2. sausage 18.12.2021 22:45 # sausage
    Впереди ещё половина чемпа. Там может и МЮ подняться, и даже шпоры, хотя поначалу казалось, что им даже Конте не поможет.

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  3. felix-the-cat 18.12.2021 22:45 # felix-the-cat
    Четверка скорее всего такая будет

    1/2 Лфк/ сити

    3/4 Арсенал/Мю/Шпоры

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  4. felix-the-cat 18.12.2021 22:43 # felix-the-cat
    Поздравляю Арсенал


    Обдристальсе уже сжал своё очко ибо могут и третье место потерять изи))

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  5. selta 18.12.2021 22:42 # selta
    Ветка о победе арсенала, но собравшиеся портовые фекалоеды и любители овец пишут о Челси.)
    Ох уж этот горноинтеллектуальный юмор.. и подколы идеально выверенные, как и их строение носа..
    Артета хорошо налаживает дела канониров, хотя в прошлом сезоне и в начале этого, порой казалось что уже поплыл

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  6. sausage 18.12.2021 22:42 # sausage
    Лаказетт без Обамеянга и с капитанской повязкой вообще топа выдаёт.

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  7. gerrard08 18.12.2021 22:42 # gerrard08
    Лидс пздц печальный. Бьелса видать потерял мотивацию и страсть.

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  8. cuckoldsessions 18.12.2021 22:38 # cuckoldsessions
    За братиков с 2001!!

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  9. slash-lfc 18.12.2021 22:36 # slash-lfc
    Арсенал всего в пяти очках от Защекульси))

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  10. acceptodessa 18.12.2021 22:35 # acceptodessa
    Еблей удовлетворен.

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  11. alexomck 18.12.2021 22:34 # alexomck
    кста, МЮ и Шпоры, с новыми коучами, тож вполне могут пенсов обойти.

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  12. true-manc 18.12.2021 22:32 # true-manc
    Артета - ученик КОРОЛЯ!

    Молодцы братишки калониры: такими темпами скоро вышвырнут лузерпуков из четверки.

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  13. alexomck 18.12.2021 22:32 # alexomck
    календарь лёгкий + личка с пенсами будет, к весне могут на 3 место выйти.

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  14. hunter022 18.12.2021 22:30 # hunter022
    Канарейки следующие

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  15. electric 18.12.2021 22:29 # electric
    Очко пенсопитеков сжалось нипадецки!

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  16. reams 18.12.2021 22:29 # reams
    игра все красивее, хоть и против днищ ирают уже который матч

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  17. unclearness 18.12.2021 22:29 # unclearness
    COYG!!
    С победойй

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