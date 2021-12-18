"Арсенал" разгромил "Лидс" и укрепился в топ-4

"Арсенал" разгромил на выезде "Лидс" со счетом 1:4 и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Из-за травм, дисквалификаций и коронавируса главный тренер "белых" Марсело Бьелса недосчитался восьми игроков первой команды, но впервые с первого тура вышел на поле защитник Робин Кох.



А вот наставник "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что и в дерби против "Вест Хэма".



Матч на "Элланд Роуд" начался с выхода Александра Лакасетта по центру штрафной, однако голкипер хозяев Илан Мелье отразил удар своего соотечественника, а добивание Букайо Сака оказалось неточным.



В следующей атаке Мелье спас "Лидс" после удара Томаса Партея. "Арсенал" выглядел гораздо агрессивнее и свежее в начале матча, тогда как попытки "белых" контратаковать были неубедительны.



Наконец, на 16-й минуте счет был открыт. Защитники хозяев остановили прорыв Гранита Джаки, но Лакасетт тут же выцарапал мяч для Габриэля Мартинелли, который нанес удар в касание — 0:1.



"Лидс" впервые показал зубы только на 24-й минуте, когда Рафинья взял игру на себя, промчался по правому флангу, сместился мимо Кирана Тирни с Беном Уайтом и нанес удар низом — рядом со штангой!



Расплата за этот промах наступила спустя четыре минуты. Джака совершил перехват в центральном круге, после чего запустил в прорыв Мартинелли. Габриэль вышел один на один и подсек мяч перед Мелье — 0:2.



На 35-й минуте Мелье грудью остановил удар Лакасетта в упор, однако вскоре счет все-таки стал разгромным. Сака пробил из пределов штрафной площади, и после рикошета от защитника мяч влетел в ближний угол ворот — 0:3.



В начале второго тайма "Арсеналу" повезло остаться в полном составе. По неведомой причине Джака не получил и желтой карточки за грубую игру против Рафиньи.



После перерыва "канониры" играли с поднятым ручником, предпочитая не напрягаться. "Лидс" получил некоторую свободу действий, но реальных угроз воротам Аарона Рамсдейла не создавал.



Тем не менее, за 15 минут до конца хозяевам удалось размочить счет. Джо Гелхардт запнулся об Уайта в штрафной, а Рафинья реализовал назначенный пенальти — 1:3.



И все-таки последнее слово в матче осталось за гостями. Вышедший на замену Эмиль Смит-Роу совершил перехват, обыгрался с партнером и сам же завершил контратаку ударом в касание из района 11-метровой — 1:4.



Такое впечатление, что начало этого матча стало третьим таймом игры на "Этихад" в минувший вторник. Если бы не Мелье и если бы не расслабленность "Арсенала" во втором тайме, еще одного 7:0, возможно, избежать бы не удалось.



"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче