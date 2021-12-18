Инс: "Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что команда Ральфа Рангника способна выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Состоявшаяся на текущей неделе жеребьевка определила в соперники "Юнайтед" по 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико", который в своей группе финишировал позади "Ливерпуля".



Инс верит, что "красным дьяволам" по силам не только одолеть "Атлетико", но и пройти весь путь до победного конца, потому что плей-офф — это совсем другое.



"Они могут выиграть Лигу Чемпионов. Люди подумают, что я спятил, но они правда могут".



"В свой день "Юнайтед" может победить любого. Любого, кто бы ни был их соперником".



"Это матчи на вылет, а у них есть игроки мирового уровня. Если у них пойдет игра, то я не вижу причин, которые бы не позволили им достичь финала Лиги Чемпионов и выиграть его", — сообщил Инс Daily Mirror.