Джеррард: "Разговариваю с доктором больше, чем со своей женой"

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что в последнее время уделяет клубному доктору больше времени, чем своей жене.

Запланированное на субботу противостояние "Виллы" и "Бернли" стало очередным матчем, отложенным Премьер-Лигой. Это решение было принято за пару часов до стартового свистка из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе.

По словам Джеррарда, в последнее время в "Вилле" нет более важной темы, чем ситуация с COVID-19.

"Мы находимся в постоянном диалоге с Премьер-Лигой, и мы дали им знать, что находимся в деликатной ситуации".

"В данный момент с клубным доктором я, наверное, разговариваю больше, чем со своей женой, а это не есть хорошо. Это позволят тебе почувствовать, что ты столкнулся с необычной ситуацией", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Джеррард

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 21:00

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  1. true-manc 18.12.2021 21:02 # true-manc
    доктор - мужчина, а джеррард - педик, так что ничего удивительногоПользователь получил предупреждение

    (ответить)

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