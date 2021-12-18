Футбольная Лига не планирует останавливать сезон

Президент Футбольной Лиги Рик Пэрри заявил, что в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два не собираются останавливать сезон из-за ситуации с коронавирусом.

Уже в понедельник боссы клубов Премьер-Лиги проведут встречу, чтобы обсудить возможную остановку сезона до середины января из-за множественных вспышек COVID-19.



В низших дивизионах ситуация с вакцинацией обстоит гораздо хуже, вдобавок тестирование на коронавирус не является обязательным, однако Пэрри не видит причин для паузы.



"Если мы будем думать, что пауза поможет, то мы ее устроим, но в данный момент нет научных подтверждений тому, что это поможет".



"Мы должны сплотиться, сохранять спокойствие и принимать сбалансированные решения в зависимости от обстоятельтв", — цитирует Пэрри BBC.