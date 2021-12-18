Футбольная Лига не планирует останавливать сезон
Президент Футбольной Лиги Рик Пэрри заявил, что в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два не собираются останавливать сезон из-за ситуации с коронавирусом.
Уже в понедельник боссы клубов Премьер-Лиги проведут встречу, чтобы обсудить возможную остановку сезона до середины января из-за множественных вспышек COVID-19.
В низших дивизионах ситуация с вакцинацией обстоит гораздо хуже, вдобавок тестирование на коронавирус не является обязательным, однако Пэрри не видит причин для паузы.
"Если мы будем думать, что пауза поможет, то мы ее устроим, но в данный момент нет научных подтверждений тому, что это поможет".
"Мы должны сплотиться, сохранять спокойствие и принимать сбалансированные решения в зависимости от обстоятельтв", — цитирует Пэрри BBC.
18.12.2021 20:00
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Последние комментарии:
АПЛ это большой бизнес и не кто не остановит его. Особенно выполнение тв обязательств по контрактам!
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Ну и правильно, остановишь, все равно заболеют рано или поздно
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"Если мы будем думать, что пауза поможет, то мы ее устроим, но в данный момент нет научных подтверждений тому, что это поможет".
Нужно провести эксперимент - остановить сезон. Если поможет, тогда остановите сезон, если нет, то продолжайте играть без паузы.
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Перерыв выгоден маленьким командам, у которых нет глубины состава и календарь не забитый. А те кто участвуют в 4+ турнирах это пздц просто.
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