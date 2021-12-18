Конте опасается Салаха

Мохамед Салах Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что опасается нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Конте помнит Салах, еще когда тот выступал за "Рому". И хотя уже тогда Мохамед был неплох, сейчас он по праву считается одним из лучших игроков в мире.

Салах забил 15 голов и отдал девять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, и Конте предстоит поломать голову над тем, как сдержать 29-летнего египтянина в воскресном матче.

"Думаю, он один из лучших игроков в мире. Он забивает голы и отдает результативные передачи в матчах".

"Он исполняет определяющую роль. Каждый раз, когда он получает мяч во время матча, от него исходит опасность. Он значительно вырос — я помню, каким он был, когда выступал в Италии".

"С тех пор он прибавил невероятным образом. Думаю, теперь он является одним из лучших игроков в мире, и он проявляет себя в каждом матче", — цитирует Конте The Independent.


Метки Конте, Ливерпуль, Салах, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 18.12.2021 19:32 # dallaslp
    не известно что будет завтра, будет ли вообще матч

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  2. hunter022 18.12.2021 19:14 # hunter022
    Защита кур получила установку от Конте вывести его из игры любыми способами

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