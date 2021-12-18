Конте опасается Салаха

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что опасается нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Конте помнит Салах, еще когда тот выступал за "Рому". И хотя уже тогда Мохамед был неплох, сейчас он по праву считается одним из лучших игроков в мире.



Салах забил 15 голов и отдал девять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, и Конте предстоит поломать голову над тем, как сдержать 29-летнего египтянина в воскресном матче.



"Думаю, он один из лучших игроков в мире. Он забивает голы и отдает результативные передачи в матчах".



"Он исполняет определяющую роль. Каждый раз, когда он получает мяч во время матча, от него исходит опасность. Он значительно вырос — я помню, каким он был, когда выступал в Италии".



"С тех пор он прибавил невероятным образом. Думаю, теперь он является одним из лучших игроков в мире, и он проявляет себя в каждом матче", — цитирует Конте The Independent.