Тухель: "Никогда не поступлю, как "Ливерпуль"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не будет следовать примеру "Ливерпуля" в условиях невыносимого календаря.

В этом сезоне "Челси" ведет борьбу на пяти фронтах. Помимо Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов, Кубка Лиги и Кубка Англии, "синим" также предстоит выступить на клубном Чемпионате Мира.



В 2019 году "Ливерпуль" выиграл клубный Чемпионат Мира — главный тренер Юрген Клопп увез сильнейших игроков в Катар, но ради этого успеха был вынужден пожертвовать четвертьфиналом Кубка Лиги против "Астон Виллы". Тухель так поступить не готов.



"Думаю, "Ливерпуль" так поступил, потому что они играли в Катаре на следующий день. Я не думаю, что они принесли бы эту жертву, если бы между матчами было три-четыре дня. Они бы нашли другие решения".



"Но мы не никогда не будем так поступать, нет. Если мы почувствуем, что некоторым игрокам нужно отдохнуть, а другим игрокам нужна возможность сыграть, мы так и поступим, но мы всегда будем готовиться ради победы в матче. Такой настрой должен быть всегда".



"Конечно, это тяжело, и это отнимает много сил. Отнимает у каждого: у персонала, у игроков. Однако мы будем стараться — без вариантов".



"Мы обожаем выступать в этих соревнованиях, и мы не хотим из них выбывать. Мы хотим продолжать в них участвовать к марту, апрелю, маю. Поэтому нет, мы не начнем оценивать важность матчей и расставлять приоритеты", — цитирует Тухеля Liverpool Echo.