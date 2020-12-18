Артета пока не обсуждал новый контракт

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не обсуждал новый контракт с клубом.

Послезавтра будет ровно два года, как Артета возглавил "Арсенал". Тогда, в декабре 2019, Микель заключил контракт, от которого сейчас остается 18 месяцев.



За эти два года Артета через многое прошел, однако в последнее время "канониры" выглядят неплохо, вернувшись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



И хотя "Арсенал" пока не предлагал Микелю продлить сотрудничество, испанец об этом не переживает.



"Нет, мы пока ничего такого не обсуждали. Думаю, в данный момент у нас много других гораздо более важных задач".



"Я не знаю, будут ли переговоры летом, но я не думаю об этом. Я просто стараюсь заставить команду играть как можно лучше и справляться со всеми ситуациями, с которыми мы сталкиваемся. Все произойдет естественно", — цитирует Артету Evening Standard.