Матч между "Астон Виллой" и "Бернли" отложен

Назначенный на субботу матч между "Астон Виллой" и "Бернли" был отложен за считанные часы до стартового свистка.

Как говорится в официальном заявлении "Виллы", сегодня утром клуб зафиксировала рост количества заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников.



Об этом сразу же была извещена Премьер-Лига, и матч на "Вилла Парк" стал уже шестым отложенным в этом туре из-за ситуации с COVID-19.



Таким образом, программа субботнего игрового дня в Премьер-Лиге будет ограничена противостоянием "Лидса" и "Арсенала".