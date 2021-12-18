Матч между "Астон Виллой" и "Бернли" отложен
Назначенный на субботу матч между "Астон Виллой" и "Бернли" был отложен за считанные часы до стартового свистка.
Как говорится в официальном заявлении "Виллы", сегодня утром клуб зафиксировала рост количества заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников.
Об этом сразу же была извещена Премьер-Лига, и матч на "Вилла Парк" стал уже шестым отложенным в этом туре из-за ситуации с COVID-19.
Таким образом, программа субботнего игрового дня в Премьер-Лиге будет ограничена противостоянием "Лидса" и "Арсенала".
18.12.2021 16:00
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Далбаебизм чё. Расформируйте уже лигу пожалуйста. Не можете срать, не надо мучать жопу
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У Виллы 2 команды оказывается
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