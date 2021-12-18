Киоун расстроен, как Артета поступает с Обамеянгом

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун расстроен тем, как главный тренер "канониров" Микель Артета поступил с Пьер-Эмериком Обамеянгом после того, как лишил габонского нападающего капитанской повязки.

Как известно, Артета не только забрал у Обамеянга повязку за нарушение дисциплины, но также отстранил от тренировок первой команды. По слухам, Пьер-Эмерик не вернется в общую группу до отъезда на Кубок Африки.



Кажется, Микель подталкивает 32-летнего нападающего к уходу из клуба, и Киоун не считает это правильным.



"Мы не знаем, в чем дело. Может быть игрок не готов сам по себе, или это связано с ковидом, но я думаю, это расстраивает".



"Я понимаю, почему он был лишен капитанской повязки, но я думаю, между клубом, тренером и игроком должен быть построен мостик, который бы позволил ему вернуться на поле".



"Команда сыграла исключительным образом в четверг вечером, они поднялись в топ-4, но теперь им играть против "Лидса" и много других матчей около Рождества, поэтому хочется, чтобы он поскорее вернулся в обойму".



"Я вспоминаю, когда Вильям Галлас был лишен капитанской повязки. Они дали ему возможность вернуться в команду, и я не понимаю, почему они не могут поступить так же сейчас".



"Я искренне надеюсь, что клуб не блокирует возвращение Обамеянга в состав. Для игрока должен быть способ вернуться на определенном этапе".



"Я бы не хотел потерять его. Я бы не хотел, чтобы он ушел к кому-нибудь из конкурентов "Арсенала".



"У "Арсенала" будут реальные шансы финишировать в топ-4, если он наберет форму и сосредоточится. Без него они не сильнее", — сообщил Киоун talkSPORT.