Конте не изменил свое мнение насчет Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что не изменил свое мнение насчет нападающего Харри Кейна.

В прошлом сезоне Кейн стал лучшим бомбардиром и вдобавок лучшим ассистентом Премьер-Лиги, но в этой кампании Харри отличился лишь раз и отдал одну результативную передачу в рамках чемпионата.



Даже смена главного тренера не взбодрила Кейна, однако Конте сохраняет веру в Харри и не собирается усаживать растерявшего форму бомбардира в запас.



"Это очень странно, не так ли? Это очень странно, если сравнивать с его игрой в прошлом. Но мой опыт как игрока и как тренера говорит мне о том, что такое случается".



"У меня были важные нападающие, которые не забивали на протяжении длительного периода. Но мое мнение о них не менялось. Я хотел, чтобы они были в составе, даже когда не забивают. Когда Харри Кейн в составе, ты чувствуешь себя сильнее".



"Харри — нападающий мирового уровня. Каждый день, что я тренирую его, я очень хорошо понимаю, что он нападающий мирового уровня. Он один из лучших, с кем я работал, и я рад обладать им. Он удивителен".



"Мне нравится обладать им. Как и Юргену Клоппу нравится обладать Мо Салахом. Он важный игрок для нас, и я уверен, он сможет провести хороший матч против "Ливерпуля", — цитирует Конте Daily Mirror.