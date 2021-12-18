Тухель не расстроен свистом с трибун

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его не расстроил недовольный гул трибун "Стэмфорд Бридж" после окончания матча против "Эвертона".

В минувший четверг "Челси", доминируя по игре, был вынужден довольствоваться ничьей 1:1 против кризисного "Эвертона". После финального свистка болельщики "синих" были крайне недовольны, однако Тухель не воспринимает это на свой личный счет.



"Думаю, мы имеем все основания сказать, что потеряли очки исключительно из-за невезения".



"По всем статистическим показателям, включая ожидаемые голы, это должна была быть чистая победа. Выиграй мы 3:0, и ощущение было бы совершенно другим. Мы бы хвалили игроков за то, как они справились. И кого нам теперь винить? Мейсона Маунта за то, что он не забил в первом тайме? Риса Джеймса за его промах? Это невозможно. Я никогда не буду этого делать".



"Так бывает, что тебя освистывают, но я не думаю, что это из-за показанной игры. Думаю, когда люди приходят на стадион, они желают лучшего для тебя, они поддерживают тебя, и в конце они остались расстроены, как и мы. Я абсолютно отказываюсь воспринимать это как личное".



"Так бывает, и я лишь могу сказать каждому: нам нужна ваша поддержка. Нам нужно, чтобы игроки играли в футбол топ-уровня и чтобы болельщики оказывали поддержку топ-уровня, особенно когда нам непросто. Мы нуждаемся в них еще сильнее", — цитирует Тухеля ESPN.