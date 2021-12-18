Артета уверен в своих лидерах

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что уверен в своей группе лидеров.

Разжаловав нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, Артета решил пока не назначать нового капитана. Вместо этого Микель будет передавать повязку внутри так называемой группы лидеров.



Артета уверен, что у него в раздевалке достаточно игроков, готовых сделать шаг вперед и повести команду за собой.



"У нас есть другие капитаны, и они включены в список капитанов не без причины. Иногда ты можешь не попасть в стартовый состав или получить травму, и тогда настает момент для других игроков взять ответственность на себя".



"Для этого и нужна лидерская группа. Эти игроки постоянно принимают решения, постоянно взаимодействуют со мной, тренерским штабом и клубом по многим аспектам. Они привыкли брать на себя эту ответственность и быть лидерами", — сообщил Артета Sky Sports.