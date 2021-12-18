Клопп: "Вакцинация должна быть обязательной с моральной точки зрения"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему каждый игрок и каждый человек вообще обязан вакцинироваться от коронавируса.

"Ливерпуль" — одна из лучших команд Премьер-Лиги по доле полностью вакцинированных игроков, однако даже "красные" пострадали от нового штамма коронавируса "омикрон", лишившись Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Кертиса Джонса перед матчем против "Ньюкасла".



По мнению Клоппа, вакцинироваться — это моральная обязанность каждого человека, однако Юрген все равно считает, что принуждать людей уколоться с помощью законов нельзя.



"Вакцинация должна быть обязательной для каждого человека с моральной точки зрения, но не с юридической".



"Это вопрос убеждения. Если я могу сделать что-нибудь, что поможет людям вокруг меня, тогда это становится обязательным для меня. Но для разных людей это по-разному, очевидно".



"Мне 54 года, и я искренне верю, что ты можешь убедить людей поступить правильно, однако насчет данной конкретной ситуации я не уверен".



"В Англии ситуация с вакцинацией гораздо лучше, чем, например, в Германии. И все равно это невероятно, насколько агрессивны антиваксеры и как хорошо они все знают. Очевидно, они осведомлены лучше, чем остальные, и это добавляет проблем", — цитирует Клоппа The Independent.