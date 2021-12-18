"Тоттенхэму" пришлось тренироваться с манекенами

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что его команда была вынуждена тренироваться с манекенами из-за недостатка игроков.

Оба последних матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге были отложены из-за вспышки коронавируса. "Шпорам" даже пришлось на время закрыть свою тренировочную базу.



Когда лондонцы возобновили тренировочный процесс, Конте обнаружил, что у него едва набирается игроков на стартовый состав.



"На протяжении трех дней мы не тренировались, а затем мы смогли собрать только 10-12 игроков на тренировку".



"Было непросто оказаться в такой ситуации и готовить игроков. Особенно когда у тебя их только 12. Если ты хочешь отработать схему, тебе нужны 20 игроков. Мы пробовали тренироваться с манекенами, но затем я прекратил это. Это не одно и то же", — цитирует Конте Daily Mail.