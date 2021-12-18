"Тоттенхэму" пришлось тренироваться с манекенами
Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что его команда была вынуждена тренироваться с манекенами из-за недостатка игроков.
Оба последних матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге были отложены из-за вспышки коронавируса. "Шпорам" даже пришлось на время закрыть свою тренировочную базу.
Когда лондонцы возобновили тренировочный процесс, Конте обнаружил, что у него едва набирается игроков на стартовый состав.
"На протяжении трех дней мы не тренировались, а затем мы смогли собрать только 10-12 игроков на тренировку".
"Было непросто оказаться в такой ситуации и готовить игроков. Особенно когда у тебя их только 12. Если ты хочешь отработать схему, тебе нужны 20 игроков. Мы пробовали тренироваться с манекенами, но затем я прекратил это. Это не одно и то же", — цитирует Конте Daily Mail.
18.12.2021 08:00
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