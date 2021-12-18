"Тоттенхэму" пришлось тренироваться с манекенами

Антонио Конте Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что его команда была вынуждена тренироваться с манекенами из-за недостатка игроков.

Оба последних матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге были отложены из-за вспышки коронавируса. "Шпорам" даже пришлось на время закрыть свою тренировочную базу.

Когда лондонцы возобновили тренировочный процесс, Конте обнаружил, что у него едва набирается игроков на стартовый состав.

"На протяжении трех дней мы не тренировались, а затем мы смогли собрать только 10-12 игроков на тренировку".

"Было непросто оказаться в такой ситуации и готовить игроков. Особенно когда у тебя их только 12. Если ты хочешь отработать схему, тебе нужны 20 игроков. Мы пробовали тренироваться с манекенами, но затем я прекратил это. Это не одно и то же", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 08:00

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  1. hunter022 18.12.2021 08:26 # hunter022
    Готовились к игре против Кобхемской помойки.

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  2. chelsea88 18.12.2021 08:25 # chelsea88
    Манекены выиграли.

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