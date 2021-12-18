Кастельянос интересен клубам Премьер-Лиги
Нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм".
Кастельянос едва выиграл с "Нью-Йорк Сити" Кубок МЛС, в процессе забив 22 гола и отдав восемь результативных передач в 35 матчах североамериканской лиги.
По информации ESPN, представители Премьер-Лиги и Чемпионшипа, а также клубы из Испании и Италии уже сделали свои запросы насчет 23-летнего аргентинца.
Поскольку "Нью-Йорк Сити" является дочерним клубом для "Манчестер Сити", в конечном счете судьбу Валентина будут решать на "Этихад".
Ожидается, что City Football Group позволит Кастельяносу сделать следующий шаг в своей карьере. Валентин может быть доступен для трансфера за 15 миллионов фунтов.
18.12.2021 07:00
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