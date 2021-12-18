Кастельянос интересен клубам Премьер-Лиги

Валентин Кастельянос Нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм".

Кастельянос едва выиграл с "Нью-Йорк Сити" Кубок МЛС, в процессе забив 22 гола и отдав восемь результативных передач в 35 матчах североамериканской лиги.

По информации ESPN, представители Премьер-Лиги и Чемпионшипа, а также клубы из Испании и Италии уже сделали свои запросы насчет 23-летнего аргентинца.

Поскольку "Нью-Йорк Сити" является дочерним клубом для "Манчестер Сити", в конечном счете судьбу Валентина будут решать на "Этихад".

Ожидается, что City Football Group позволит Кастельяносу сделать следующий шаг в своей карьере. Валентин может быть доступен для трансфера за 15 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, видео, Кастельянос, Нью-Йорк Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 07:00

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