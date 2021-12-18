18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 декабря, двумя поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" выглядит великолепно при Стивене Джеррарде, набрав 12 очков в шести матчах Премьер-Лиги после смены главного тренера. "Бернли" не знает побед на выезде в чемпионате аж с августа (4 ничьи, 5 поражений). "Вилланы" лишь однажды обыграли "бордовых" в шести последних встречах в Премьер-Лиге — 1:2 на "Терф Мур" в январе 2020.



Плеймейкер "Виллы" Эмилиано Буэндиа должен сыграть, несмотря на проблемы со стопой. Эшли Янг под вопросом. Несколько игроков, включая Анвара Эль-Гази и Моргана Сансона, заразились коронавирусом.



"Бернли" по-прежнему лишен Коннора Робертса и Эшли Барнса, но может вернуться Дейл Стивенс.



ЛИДС — АРСЕНАЛ 20:30



"Лидс" едва пропустил семь безответных голов от "Манчестер Сити", однако дома команда Марсело Бьелсы не знает поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду (2 победы, 3 ничьи). "Арсенал" начнет эту игру, располагаясь в топ-4, чего не случалось с октября прошлого года. "Белые" ни разу не выиграли в 10 последних встречах с "канонирами" во всех турнирах — со своей победы 2:3 на "Хайбери" в мае 2003 (2 ничьи, 8 поражений).



"Лидс" ослаблен травмами и коронавирусом, а вдобавок Хуниор Фирпо дисквалифицирован на один матч. Может вернуться Робин Кох.



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг по-прежнему отстранен от тренировок и матчей "Арсенала".