Руни охладил слухи насчет "Эвертона"

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни охладил слухи, сватающие его в "Эвертон".

С конца сентября "Эвертон" одержал только одну победу в Премьер-Лиге, что подогревает спекуляции насчет скорого увольнения Рафаэля Бенитеса.



Согласно слухам, "ириски" помышляют о приглашении Руни на место Бенитеса, а отдельные таблоиды утверждают, что Уэйн уже ведет неофициальные переговоры со своим родным клубом.



Однако Руни отрицает контакт с "Эвертоном" и уверяет, что сосредоточен на работе с "Дерби", чей вылет в Чемпионшип выглядит неизбежным после решения Футбольной Лиги снять с "баранов" 21 очко.



"Как вы знаете, я воспитан академией "Эвертона", я фанат "Эвертона", и я видел эти истории, но я не контактировал ни с кем из "Эвертона".



"Насколько мне известно, у них есть главный тренер, поэтому я не могу ничего сказать об этом".



"Как я уже говорил, я предан своему клубу. Думаю, когда тебя связывают с другой работой, нужно воспринимать это как комплимент, но и только".



"Я не разговаривал с "Эвертоном" о позиции главного тренера, поэтому я даже не думаю об этом", — цитирует Руни Daily Star.