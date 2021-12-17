Тухель может рискнуть Ковачичем и Канте

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что может рискнуть здоровьем полузащитников Матео Ковачичем и Нголо Канте во время выезда к "Вулверхэмптону" в воскресенье.

Как и другие клубы Премьер-Лиги, сейчас "Челси" испытывает колоссальные проблемы из-за коронавируса и травм.



Восстановившись после травмы и переболев COVID-19, Ковачич только в пятницу возобновил тренировки. При этом последний раз Матео выходил на поле еще в октябре.



А Канте едва залечил свое колено, из-за которого не играет с конца ноября, хотя в четверг против "Эвертона" уже был среди запасных.



Очевидно, оба игрока далеки от своих оптимальных кондиций, однако у Тухеля, по большому счету, нет другого выбора.



"Сегодня первый день, как Матео тренируется. Если вы хотите, чтобы я был предельно честен, то скажу, что участие Жоржиньо в воскресном матче под вопросом, потому что ему больно. Рубен Лофтус-Чик тоже под вопросом, потому что ему больно".



"Поэтому мы не знаем, кого сможем взять с собой завтра в поездку. Я не знаю, кто из них (Жоржиньо и Лофтус-Чика) сможет сыграть в воскресенье".



"Поэтому, возможно, мы выпустим в старте Нголо и Матео. Было бы это справедливо? Нет. Реально ли это? Я не знаю, но, возможно, нам придется".



"Нам нужно найти баланс, потому что всю ответственность мы возлагаем на плечи Жоржиньо. Возможно, нам нужно сделать нечто безумное, что обычно мы не делам. Нам не хватает ключевых игроков, и мы должны искать решения", — цитирует Тухеля The Independent.