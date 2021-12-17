Обамеянг отстранен от тренировок с "Арсеналом"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был отстранен от тренировок первой команды "Арсенала".

В минувший понедельник "Арсенал" объявил о своем решении забрать капитанскую повязку у Обамеянга за нарушение дисциплины — Пьер-Эмерик с опозданием вернулся из Франции, где навещал больную маму.



Ранее в пятницу главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что 32-летний габонец не сыграет против "Лидса" в субботу и, таким образом, пропустит третий матч кряду.



Как стало известно Daily Mail, на этом санкции "Арсенала" в отношении Обамеянга не ограничиваются. Пьер-Эмерик не участвовал в тренировках с первой командой всю эту неделю.



Вместо этого Пьер-Эмерик занимался в одиночестве, что ставит под большой вопрос его будущее в лондонском клубе.



По информации издания, отлучение Обамеянга от первой команды продлится, пока Пьер-Эмерик не уедет на Кубок Африки в конце декабря.