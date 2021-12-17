Конте обсудит трансферные планы с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте планирует обсудить с руководством трансферные планы на январь в ближайшие дни.
Зимнее трансферное окно открывается уже через две недели, и "шпоры" явно собираются поддержать Конте с помощью приобретений.
Однако до обсуждения каких-либо персоналий дело еще не дошло. Антонио только собирается это сделать.
"В данный момент мы не думаем о трансферном окне. У нас хватало других проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы старались решить".
"Было очень сложно думать о чем-то другом. Но в ближайшие дни мы постараемся провести встречу, чтобы обсудить ситуацию и посмотреть, какие есть возможности по укреплению состава".
"В данный момент я провожу оценку имеющихся игроков. Ковид дал хорошую возможность людям показать мне, что они заслуживают играть за "Тоттенхэм", — цитирует Конте The Independent.
17.12.2021 20:00
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