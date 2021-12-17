Джо Коул больше не верит в чемпионство "Челси"
Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул заявил, что изменил свое мнение насчет команды Томаса Тухеля и теперь ставит на чемпионство "Манчестер Сити".
С самого начала сезона Коул излучал уверенность насчет того, что "Челси" удастся выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Однако последние результаты "синих", включая ничью 1:1 с "Эвертоном", переубедили Джо.
"Думаю, "Манчестер Сити" станет чемпионом. Это первый раз, когда я меняю свой изначальный прогноз".
"К такому выводу меня подталкивает тот факт, что "Челси" потерял очередные очки, тогда как "Манчестер Сити" в своем матче (7:0 против "Лидса") выглядел просто сенсационно".
"Одна из главных вещей заключается в том, что они обладают опытом, они ("Сити") уже выигрывали титул в предыдущие годы", — сообщил Коул BT Sport.
17.12.2021 19:00
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Последние комментарии:
А хули)
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Мда, эти эксперты рил эмоциональные туповки какие-то. Команды на ходу - записывают в чемпики. Пара осечек - все, режим пессимизм вкл. Пенсы ток на 4 очка отстают а впереди еще дохерища матчей. Ясно ток что скорее всего ток 3 команды будут бороться за чашку.
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