Джо Коул больше не верит в чемпионство "Челси"

Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул заявил, что изменил свое мнение насчет команды Томаса Тухеля и теперь ставит на чемпионство "Манчестер Сити".

С самого начала сезона Коул излучал уверенность насчет того, что "Челси" удастся выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.



Однако последние результаты "синих", включая ничью 1:1 с "Эвертоном", переубедили Джо.



"Думаю, "Манчестер Сити" станет чемпионом. Это первый раз, когда я меняю свой изначальный прогноз".



"К такому выводу меня подталкивает тот факт, что "Челси" потерял очередные очки, тогда как "Манчестер Сити" в своем матче (7:0 против "Лидса") выглядел просто сенсационно".



"Одна из главных вещей заключается в том, что они обладают опытом, они ("Сити") уже выигрывали титул в предыдущие годы", — сообщил Коул BT Sport.