Джо Коул больше не верит в чемпионство "Челси"

Джо Коул Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул заявил, что изменил свое мнение насчет команды Томаса Тухеля и теперь ставит на чемпионство "Манчестер Сити".

С самого начала сезона Коул излучал уверенность насчет того, что "Челси" удастся выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Однако последние результаты "синих", включая ничью 1:1 с "Эвертоном", переубедили Джо.

"Думаю, "Манчестер Сити" станет чемпионом. Это первый раз, когда я меняю свой изначальный прогноз".

"К такому выводу меня подталкивает тот факт, что "Челси" потерял очередные очки, тогда как "Манчестер Сити" в своем матче (7:0 против "Лидса") выглядел просто сенсационно".

"Одна из главных вещей заключается в том, что они обладают опытом, они ("Сити") уже выигрывали титул в предыдущие годы", — сообщил Коул BT Sport.


Метки Коул, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 19:00

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  1. yaxaaabalya 17.12.2021 19:08 # yaxaaabalya
    А хули)

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  2. gerrard08 17.12.2021 19:07 # gerrard08
    Мда, эти эксперты рил эмоциональные туповки какие-то. Команды на ходу - записывают в чемпики. Пара осечек - все, режим пессимизм вкл. Пенсы ток на 4 очка отстают а впереди еще дохерища матчей. Ясно ток что скорее всего ток 3 команды будут бороться за чашку.

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