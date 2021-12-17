"Челси" готов вернуться за Кунде

"Челси" сохраняет интерес к Жюлю Кунде и может вернуться за защитником "Севильи" уже в январе.

"Челси" вел активные переговоры по Кунде еще минувшим летом, причем этот процесс длился до самого дедлайна — "синие" уже освободили место для Жюля, продав Курта Зума в "Вест Хэм", однако "Севилья" отказалась снижать цену за свою звезду.



Но если летом "Севилья" требовала за Кунде 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), что прописаны в контракте Жюля в качестве отступных, то на сей раз, как утверждает ESPN, готова довольствоваться 50-60 млн. евро (43-51 млн. фунтов).



Сохраняющийся интерес "Челси" к 23-летнему французу связан с тем, что в конце этого сезона истекают контракты Тиаго Силвы, Сесара Аспиликуэты, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.



Кроме того, главный тренер "синих" Томас Тухель обеспокоен, что в шести последних матчах его команда пропустила непривычно много голов — аж 11 (и только три в 10 предыдущих).



Сценарий, при котором "Челси" купит Кунде в конце сезона, выглядит вероятнее, однако нельзя исключать, что "синие" попытаются заполучить Жюля уже в следующем месяце.