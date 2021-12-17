"Челси" готов вернуться за Кунде

Жюль Кунде "Челси" сохраняет интерес к Жюлю Кунде и может вернуться за защитником "Севильи" уже в январе.

"Челси" вел активные переговоры по Кунде еще минувшим летом, причем этот процесс длился до самого дедлайна — "синие" уже освободили место для Жюля, продав Курта Зума в "Вест Хэм", однако "Севилья" отказалась снижать цену за свою звезду.

Но если летом "Севилья" требовала за Кунде 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), что прописаны в контракте Жюля в качестве отступных, то на сей раз, как утверждает ESPN, готова довольствоваться 50-60 млн. евро (43-51 млн. фунтов).

Сохраняющийся интерес "Челси" к 23-летнему французу связан с тем, что в конце этого сезона истекают контракты Тиаго Силвы, Сесара Аспиликуэты, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

Кроме того, главный тренер "синих" Томас Тухель обеспокоен, что в шести последних матчах его команда пропустила непривычно много голов — аж 11 (и только три в 10 предыдущих).

Сценарий, при котором "Челси" купит Кунде в конце сезона, выглядит вероятнее, однако нельзя исключать, что "синие" попытаются заполучить Жюля уже в следующем месяце.


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 465

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 17.12.2021 19:11 # gerrard08
    С потенциальным уходом Рюдигера, Кристенсена и Силвы, у Севильи все козыря на руках, чтоб просить 60+. Тем более, что пенсы умеют покупать за оверпрайс.

    (ответить)

  2. hunter022 17.12.2021 18:13 # hunter022
    Канте+50 млн= Кунде.

    (ответить)

  3. englandonelove 17.12.2021 18:01 # englandonelove
    Ещё один топовый трансфер от пенсов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: