Гвардиола заразился коронавирусом

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отменил назначенную на пятницу пресс-конференцию после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает The Telegraph, речь идет об экспресс-тесте. В данный момент Хосеп дожидается результата контрольного ПЦР-теста.

Если ПЦР-тест тоже окажется положительным, Гвардиоле, чья мать умерла от COVID-19 в прошлом году, придется самоизолироваться на 10 дней.

При таком сценарии Гвардиола пропустит не только воскресный выезд к "Ньюкаслу", но и домашний матч против "Лестера" на Boxing Day, не говоря о том, что Хосеп не сможет контролировать тренировочный процесс.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.12.2021 16:05 # largo-winch
    Даже при Вакцинации он Сшарлатанил, ублюдок мать твою

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  2. electric 17.12.2021 16:00 # electric
    БАРОН!!!

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