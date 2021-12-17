Гвардиола заразился коронавирусом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отменил назначенную на пятницу пресс-конференцию после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает The Telegraph, речь идет об экспресс-тесте. В данный момент Хосеп дожидается результата контрольного ПЦР-теста.



Если ПЦР-тест тоже окажется положительным, Гвардиоле, чья мать умерла от COVID-19 в прошлом году, придется самоизолироваться на 10 дней.



При таком сценарии Гвардиола пропустит не только воскресный выезд к "Ньюкаслу", но и домашний матч против "Лестера" на Boxing Day, не говоря о том, что Хосеп не сможет контролировать тренировочный процесс.