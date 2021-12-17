Клубы Премьер-Лиги обсудят остановку сезона
20 клубов в Премьер-Лиги проведут встречу в понедельник, чтобы обсудить возможную остановку сезона.
Как известно, из-за вспышек коронавируса в своих клубах Премьер-Лиге пришлось отложить половину матчей, что были запланированы на ближайший уикенд. Существуют опасения, что ситуация с COVID-19 только ухудшится.
По информации The Telegraph и The Times, среди клубов дивизиона нет единого мнения, но есть и те, кто выступает за остановку сезона, а также видит предвзятость в поведении Премьер-Лиги, которая одни матчи откладывает, а другие — отказывается.
Официальная позиция Премьер-Лиги заключается в том, чтобы продолжать сезон, а ситуацию по каждому матчу рассматривать индивидуально. В понедельник боссы 20 клубов поведут дискуссии по этому поводу.
17.12.2021 15:00
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я не понял, а для чего тогда существует лимит для доморощенных игроков, если его не использовать сейчас? в каждой команде по 25-26 игроков, ну болеют скажем 10 из них и что? играйте сука с теми, кто есть!
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28 НОЯБРЯ 2021, 00:16
Белененсеш в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Португалии примет на своем поле Бенфику.
В стартовом составе и заявке хозяев было всего лишь девять футболистов, двое из которых — номинальные вратари.
По итогам первой половины игры Белененсеш пропустил семь мячей. Примечательно, что первый мяч стал следствием автогола Кау уже на первой минуте.
На второй тайм Белененсеш выставил семь игроков, а уже спустя несколько минут один из игроков хозяев не смог продолжить игру — команда осталась вшестером.
Согласно футбольным правилам, в таком случае Белененсешу присуждается техническое поражений.
Можно 9 на 9 играть , как в Португалии
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тупо начать сезон с нового года уже, а сейчас закончить. все равно карантин 2 недели, а значит как минимум эти 2 недели будет ситуация непонятная много где
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Пенсы так рады паузе,что посрали в труселя
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На этот уикенд можно было перенести пару матчей второго круга, между командами, чьи соперники сейчас на карантине.
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Остановить нельзя, продолжить!
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