Клубы Премьер-Лиги обсудят остановку сезона

20 клубов в Премьер-Лиги проведут встречу в понедельник, чтобы обсудить возможную остановку сезона.

Как известно, из-за вспышек коронавируса в своих клубах Премьер-Лиге пришлось отложить половину матчей, что были запланированы на ближайший уикенд. Существуют опасения, что ситуация с COVID-19 только ухудшится.



По информации The Telegraph и The Times, среди клубов дивизиона нет единого мнения, но есть и те, кто выступает за остановку сезона, а также видит предвзятость в поведении Премьер-Лиги, которая одни матчи откладывает, а другие — отказывается.



Официальная позиция Премьер-Лиги заключается в том, чтобы продолжать сезон, а ситуацию по каждому матчу рассматривать индивидуально. В понедельник боссы 20 клубов поведут дискуссии по этому поводу.