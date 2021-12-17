Клубы Премьер-Лиги обсудят остановку сезона

Премьер-Лига 20 клубов в Премьер-Лиги проведут встречу в понедельник, чтобы обсудить возможную остановку сезона.

Как известно, из-за вспышек коронавируса в своих клубах Премьер-Лиге пришлось отложить половину матчей, что были запланированы на ближайший уикенд. Существуют опасения, что ситуация с COVID-19 только ухудшится.

По информации The Telegraph и The Times, среди клубов дивизиона нет единого мнения, но есть и те, кто выступает за остановку сезона, а также видит предвзятость в поведении Премьер-Лиги, которая одни матчи откладывает, а другие — отказывается.

Официальная позиция Премьер-Лиги заключается в том, чтобы продолжать сезон, а ситуацию по каждому матчу рассматривать индивидуально. В понедельник боссы 20 клубов поведут дискуссии по этому поводу.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.12.2021 16:06 # largo-winch
    я не понял, а для чего тогда существует лимит для доморощенных игроков, если его не использовать сейчас? в каждой команде по 25-26 игроков, ну болеют скажем 10 из них и что? играйте сука с теми, кто есть!

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  2. englandonelove 17.12.2021 15:54 # englandonelove
    28 НОЯБРЯ 2021, 00:16
    Белененсеш в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Португалии примет на своем поле Бенфику.

    В стартовом составе и заявке хозяев было всего лишь девять футболистов, двое из которых — номинальные вратари.

    По итогам первой половины игры Белененсеш пропустил семь мячей. Примечательно, что первый мяч стал следствием автогола Кау уже на первой минуте.

    На второй тайм Белененсеш выставил семь игроков, а уже спустя несколько минут один из игроков хозяев не смог продолжить игру — команда осталась вшестером.

    Согласно футбольным правилам, в таком случае Белененсешу присуждается техническое поражений.




    Можно 9 на 9 играть , как в Португалии

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  3. van-der-slav 17.12.2021 15:47 # van-der-slav
    тупо начать сезон с нового года уже, а сейчас закончить. все равно карантин 2 недели, а значит как минимум эти 2 недели будет ситуация непонятная много где

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  4. yaxaaabalya 17.12.2021 15:31 # yaxaaabalya
    Пенсы так рады паузе,что посрали в труселя

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  5. shakur 17.12.2021 15:13 # shakur
    На этот уикенд можно было перенести пару матчей второго круга, между командами, чьи соперники сейчас на карантине.

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  6. mancunia-planet 17.12.2021 15:02 # mancunia-planet
    Остановить нельзя, продолжить!

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