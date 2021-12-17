Обамеянг пропустит третий матч "Арсенала" кряду
Нарушивший дисциплину нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит уже третий матч "Арсенала" кряду.
Напомним, за свою провинность Обамеянг был лишен капитанской повязки. Также Пьер-Эмерик пропустил победы 3:0 над "Саутгемптоном" и 2:0 над "Вест Хэмом".
В субботу "канониры" играют на выезде против "Лидса", но этот матч Премьер-Лиги 32-летний габонец, которого связывают с уходом из клуба в январе, тоже пропустит.
"Недоступен для участия в этом матче", — приводит лаконичный ответ главного тренера "Арсенала" Микеля Артета на вопрос об Обамеянге издание Evening Standard.
17.12.2021 14:00
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