Обамеянг пропустит третий матч "Арсенала" кряду

Нарушивший дисциплину нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит уже третий матч "Арсенала" кряду.

Напомним, за свою провинность Обамеянг был лишен капитанской повязки. Также Пьер-Эмерик пропустил победы 3:0 над "Саутгемптоном" и 2:0 над "Вест Хэмом".



В субботу "канониры" играют на выезде против "Лидса", но этот матч Премьер-Лиги 32-летний габонец, которого связывают с уходом из клуба в январе, тоже пропустит.



"Недоступен для участия в этом матче", — приводит лаконичный ответ главного тренера "Арсенала" Микеля Артета на вопрос об Обамеянге издание Evening Standard.