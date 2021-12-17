Клопп удивлен осечкой "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что удивлен осечкой "Челси" в матче против "Эвертона".

Накануне вечером "Ливерпуль" одержал победу 3:1 против "Ньюкасла" и увеличил свой отрыв от "Челси" уже до трех очков, потому что "синие" завершили свой матч только вничью.



Счет 1:1 в матче на "Стэмфорд Бридж" стал сюрпризом Клоппа, который видел, что стартовый состав "ирисок" был далек от оптимального из-за травм и коронавируса.



"Я не ожидал, что "Челси" потеряет очки. Подобное случается довольно редко — "Эвертону" не хватало пяти или шести игроков, так что добыть очко в гостях у "Челси" — это огромное достижение".



"Мы не думали об этом и просто сказали себе, что должны сделать свою работу на поле", — цитирует Клоппа Daily Mirror.