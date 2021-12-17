Тухель: "Лукаку все еще адаптируется"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку все еще находится в процессе адаптации к английскому футболу.

Вернувшись в строй после месяца отсутствия с травмой лодыжки, Лукаку внезапно обнаружил, что Тухель больше не рассматривает его в качестве твердого игрока основы.



Томас объясняет это двумя причинами. Во-первых, форма Лукаку все еще оставляет желать лучшего. Во-вторых, после двух проведенных в Серии А сезонов Ромелу пока не подстроился под Премьер-Лигу.



"Мы купили его не для того, чтобы он играл по особым случаям. Мы купили его, чтобы он играл регулярно, но нравится вам это или нет, он все еще адаптируется. В Италии и Англии играют очень, очень по-разному".



"Когда он отсутствовал, мы показывали очень хороший футбол. Мы забивали. Мы играли в более высоком темпе. Мы нашли другие решения, потому что были вынуждены их искать".



"А далее дело в твоей физической форме. На тренировках он бережет себя, не чувствуя полной уверенности в своей лодыжке. Даже если он никогда этого не признает, я могу это видеть. Тебе нужно терпение", — цитирует Тухеля Daily Mail.