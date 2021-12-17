Тухель: "Лукаку все еще адаптируется"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку все еще находится в процессе адаптации к английскому футболу.
Вернувшись в строй после месяца отсутствия с травмой лодыжки, Лукаку внезапно обнаружил, что Тухель больше не рассматривает его в качестве твердого игрока основы.
Томас объясняет это двумя причинами. Во-первых, форма Лукаку все еще оставляет желать лучшего. Во-вторых, после двух проведенных в Серии А сезонов Ромелу пока не подстроился под Премьер-Лигу.
"Мы купили его не для того, чтобы он играл по особым случаям. Мы купили его, чтобы он играл регулярно, но нравится вам это или нет, он все еще адаптируется. В Италии и Англии играют очень, очень по-разному".
"Когда он отсутствовал, мы показывали очень хороший футбол. Мы забивали. Мы играли в более высоком темпе. Мы нашли другие решения, потому что были вынуждены их искать".
"А далее дело в твоей физической форме. На тренировках он бережет себя, не чувствуя полной уверенности в своей лодыжке. Даже если он никогда этого не признает, я могу это видеть. Тебе нужно терпение", — цитирует Тухеля Daily Mail.
17.12.2021 12:00
Просмотров: 705
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Просто 450к в неделю)))
(ответить)
нах его вообще купили, надо было за холланда биться и резервировать его зарание
а щас с этим эбонитовым поленом в атаке каши не сваришь
(ответить)
да какой адаптируется? просто днище, непонятно зачем купленное..пздц
(ответить)
Тухель: "Лукаку топ восьмой провальный трансфер АПЛ в этом году, который забыли указать в статье на фапле"
(ответить)
ну да..всётаки первый сезон в АПЛ у парня..надо подождать ещё..года 2
Кепа за 80 млн тоже адаптируется
Вернер за 60 млн тоже адаптируется
Хаверц за 77 млн тоже адаптируется
Баркли за 30 тоже ещё адаптируется
Дринквотер за 45 тоже адаптируется
Только Петухель и Сауль зашли как влитые в АПЛ
Что значит чОткая трансферная работа Маринки Грановской..насасала топарей для залупенсов.
(ответить)
у Лукаку никогда не получится в щолсе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий