"Ньюкасл" определился с трансферным консультантом

Владельцы "Ньюкасла" наняли Ника Хаммонда в качестве временного консультанта по вопросам трансферов в преддверии зимнего трансферного окна.

Купив "Ньюкасл" у Майка Эшли, инвесторы из Саудовской Аравии сразу же принялись искать подходящего человека на роль спортивного директора.



Заполучить специалиста калибра Марка Овермарса, Луиша Кампуша или Майкла Эменало "сорокам" не удалось, поэтому клуб с "Сент-Джеймс Парк" решил ограничиться временной фигурой.



Как сообщает The Athletic, искать усиление для "Ньюкасла" в январе будет бывший директор "Селтика", "Вест Бромвича" и "Рединга" Хаммонд.



Задача-минимум для Ника — приглашение центрального защитника, крайнего защитника и центрального полузащитника, которые сходу усилят состав команды Эдди Хау.