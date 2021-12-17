Хендерсон готов уйти из "Юнайтед"

Дин Хендерсон Голкипер Дин Хендерсон готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в поисках регулярной игровой практики.

В прошлом сезоне Хендерсон навязал серьезную конкуренцию Давиду Де Хеа, во второй половине кампании даже став основным голкипером "Юнайтед" в Премьер-Лиге.

Однако из-за проблем со здоровьем Хендерсон дал фору Де Хеа на старте этого сезона, и Давид этим воспользовался, восстановив свой статус как первого номера "красных дьяволов".

Ральф Рангник, недавно заступивший на тренерский мостик "Юнайтед", уже подтвердил, что рассматривает Де Хеа в качестве первого номера, и это подталкивает Хендерсона к смене клуба.

Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, Дин готов покинуть "Олд Траффорд" в январе или следующим летом. Это будет зависеть от имеющихся у 24-летнего англичанина предложений.

Романо добавляет, что Хендерсон, вопреки слухам, не ведет переговоров с "Аяксом".


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 09:00

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  1. liverbro 17.12.2021 09:36 # liverbro
    хватит парня мучать,отпустите его уже,ему нужна регулярная практика

    (ответить)

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