Хендерсон готов уйти из "Юнайтед"

Голкипер Дин Хендерсон готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в поисках регулярной игровой практики.

В прошлом сезоне Хендерсон навязал серьезную конкуренцию Давиду Де Хеа, во второй половине кампании даже став основным голкипером "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Однако из-за проблем со здоровьем Хендерсон дал фору Де Хеа на старте этого сезона, и Давид этим воспользовался, восстановив свой статус как первого номера "красных дьяволов".



Ральф Рангник, недавно заступивший на тренерский мостик "Юнайтед", уже подтвердил, что рассматривает Де Хеа в качестве первого номера, и это подталкивает Хендерсона к смене клуба.



Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, Дин готов покинуть "Олд Траффорд" в январе или следующим летом. Это будет зависеть от имеющихся у 24-летнего англичанина предложений.



Романо добавляет, что Хендерсон, вопреки слухам, не ведет переговоров с "Аяксом".